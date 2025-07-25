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 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. 25 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla LPG fiyatlarına zam geldi. Sektör kaynaklarının bir gün önce duyurduğu fiyat artışı bugünden itibaren pompaya yansıdı.

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Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 09:07

Bugün itibarıyla (otogaz) fiyatlarına beklenen zam geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgi doğrultusunda bugünden geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk zam yansıtıldı. Peki bugün LPG, , ne kadar?

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR MU?

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, akaryakıt piyasasında temkinli bekleyiş devam ediyor.

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

Zamla birlikte, şehir bazında LPG fiyatları güncellendi. , ve ’de LPG litre fiyatları yeni seviyelere yükseldi.

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

İşte 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel ...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 TEMMUZ 2025 CUMA)

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,48 TL

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

ANKARA

Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL

Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

İZMİR

Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL

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ETİKETLER
#benzin
#motorin
#akaryakıt fiyatları
#lpg
#İstanbul
#İzmir
#Ankara
#Ekonomi
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