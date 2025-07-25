Akaryakıta zam geldi! Bugün tabelaya yansıdı

Bugün itibarıyla LPG (otogaz) fiyatlarına beklenen zam geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgi doğrultusunda bugünden geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk zam yansıtıldı. Peki bugün LPG, benzin, motorin ne kadar?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR MU?

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, akaryakıt piyasasında temkinli bekleyiş devam ediyor.

Zamla birlikte, şehir bazında LPG fiyatları güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de LPG litre fiyatları yeni seviyelere yükseldi.

İşte 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 TEMMUZ 2025 CUMA)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,33 TL

Motorin: 53,67 TL

LPG: 26,48 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 25,88 TL

ANKARA

Benzin: 51,96 TL

Motorin: 54,49 TL

LPG: 26,38 TL

İZMİR

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 26,33 TL