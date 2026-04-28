Akaryakıta zam geldi! İşte yeni benzin ve motorin fiyatı

28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası derinleşen enerji krizi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.
Bu çerçevede motorine ve benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapıldı.
İşte bugün pompaya yansıyan zamlı benzin ve motorin fiyatları...
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Bu gelişmeler ışığıında gece yarısından geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 98 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 30 kuruş zam yansıtıldı.
İşte 28 Nisan 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin ve LPG fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.74 TL
Motorin litre fiyatı: 71.64 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.60 TL
Motorin litre fiyatı: 71.50 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.71 TL
Motorin litre fiyatı: 72.76 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.99 TL
Motorin litre fiyatı: 73.03 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.