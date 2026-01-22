Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; motorin fiyatına cuma gününden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruşluk zam bekleniyor.