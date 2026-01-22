Menü Kapat
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ocak 22, 2026 09:57
1
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; motorin fiyatına cuma  gününden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruşluk zam bekleniyor.

 

2
akaryakıt fiyatları

Buna artışın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,3 liraya, Ankara’da 58,38 liraya, İzmir’de ise 58,63 liraya çıkması bekleniyor.

3
otomobil deposu

BİR OTOMOBİL DEPOSU NE KADARA DOLACAK?

Söz konusu artışla birlikte ortalama 50 litrelik bir otomobil deposunun dolum maliyeti İstanbul’da yaklaşık 2 bin 865 liraya ulaşacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle şekillendi: 

 

4
istanbul benzin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.00 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.29 TL

5
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.83 TL
Motorin: 55.69 TL
LPG: 28.69 TL

6
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ankara:

Benzin: 54.91 TL
Motorin: 56.95 TL
LPG: 29.17 TL

7
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

İzmir:

Benzin: 55.20 TL
Motorin: 57.20 TL
LPG: 29.09 TL

8
akryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? 

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.  Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

