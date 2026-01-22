Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; motorin fiyatına cuma gününden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruşluk zam bekleniyor.
Buna artışın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,3 liraya, Ankara’da 58,38 liraya, İzmir’de ise 58,63 liraya çıkması bekleniyor.
BİR OTOMOBİL DEPOSU NE KADARA DOLACAK?
Söz konusu artışla birlikte ortalama 50 litrelik bir otomobil deposunun dolum maliyeti İstanbul’da yaklaşık 2 bin 865 liraya ulaşacak.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle şekillendi:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.83 TL
Motorin: 55.69 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara:
Benzin: 54.91 TL
Motorin: 56.95 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir:
Benzin: 55.20 TL
Motorin: 57.20 TL
LPG: 29.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.