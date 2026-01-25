Akaryakıta zam geliyor! Rakam ve tarih belli oldu... işte pazar gününün güncel fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakııta pompa fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bu çerçevede benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor. İşte detaylar...