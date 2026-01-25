Akaryakıta zam geliyor! Rakam ve tarih belli oldu... işte pazar gününün güncel fiyatları

Kategoriler
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakııta pompa fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor.
Bu çerçevede benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor. İşte detaylar...
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.
Peki, 25 Ocak 2026 Pazar itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL