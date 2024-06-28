Akaryakıta zam göründü! Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişecek

28 Haziran 2024 16:46 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 16:52

Brent petrol fiyatlarındaki artışla beraber yurt içinde akaryakıt fiyatları yükseliyor. Sektör temsilcilerinde alınan bilgilere göre, benzin ve motorine zam geliyor.

3 HAFTADIR YÜKSELİŞTE

Brent ham petrol vadeli işlemleri cuma günü varil başına 85,5 doların üzerine çıktı. Orta Doğu’da jeopolitik riskler yükselirken talep belirsizliği fiyatlanmaları etkiliyor. Petrol fiyatları 3. Haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Uzmanlar Brent petrol fiyatlarının da Haziran'da yaklaşık %6 artış yaşamasını bekliyor. 2024'ün ilk yarısında ise %10'un üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Öte yandan ABD'de ham petrol ve benzin stoklarının artması dünyanın en büyük petrol tüketicisindeki talebe ilişkin endişeleri artırdı. Yatırımcılar aynı zamanda Fed'in beklenen faiz indirimlerine ilişkin görünümü yönlendirebilecek ABD PCE enflasyon verilerine de hazırlanıyor.

BENZİNE VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Yaşanan gelişmeler yurt içinde akaryakıt piyasasına da yansımaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi. Zammın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.27 TL

Motorin litre fiyatı: 42.38 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.14 TL

Motorin litre fiyatı: 42.28 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.25 TL

Motorin litre fiyatı: 43.35 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.59 TL

Motorin litre fiyatı: 43.77 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL