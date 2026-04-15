Akaryakıtta büyük indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrol fiyatlarındaki savaş dalgalanması, iç piyasalarda akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.
28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası derinleşen enerji krizi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Motorine bu gece yarısından itibaren indirim gelecek! İşte o rakamlardan tüm detaylar...
Bu çerçevede 16.04.2026 perşembe gününden geçerli olacak şekilde; motorin grubunda 4,06 TL fiyat İndirimi meydana gelecek.
İndirim bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Benzin ve LPG'de ise herhangi bir fiyat değişimi yaşanmayacak.
İşte 15 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.65 TL/LT
Motorin: 75.60 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.51 TL/LT
Motorin: 75.46 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.62 TL/LT
Motorin: 76.72 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 63.90 TL/LT
Motorin: 76.99 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT