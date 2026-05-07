Akaryakıtta indirim kapıda: Benzin ve motorinde rakamlar değişiyor!

Petrol piyasalarındaki düşüş eğilimi ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yakında indirim olarak yansıyacak. 8 Mayıs Cuma benzinde, 9 Mayıs Cumartesi ise motorinde indirim bekleniyor.
8 Mayıs Cuma gününden itibaren benzin grubunda 2,74 TL'lik indirim öngörülüyor. Bu indirimin yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak, kalan yüzde 25 ise pompa satış fiyatına yansıtılacak.
Buna göre tüketicinin hissedeceği indirim litre başına yaklaşık 69 kuruş olacak. Kesin karar ve uygulama zamanlaması yetkili makamlarca belirlenecek.
Fiyatlarda sert bir yükseliş yaşanmaması halinde 9 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 5,30 TL civarında indirim bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 64,47 TL | Motorin: 71,77 TL | LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,33 TL | Motorin: 71,63 TL | LPG: 33,29 TL
Ankara
Benzin: 65,44 TL | Motorin: 72,89 TL | LPG: 33,87 TL
İzmir
Benzin: 65,72 TL | Motorin: 73,16 TL | LPG: 33,69 TL