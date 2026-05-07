Akaryakıtta indirim kapıda: Benzin ve motorinde rakamlar değişiyor!

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 11:28
8 Mayıs Cuma benzin indirim

Petrol piyasalarındaki düşüş eğilimi ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yakında indirim olarak yansıyacak. 8 Mayıs Cuma benzinde, 9 Mayıs Cumartesi ise motorinde indirim bekleniyor.

benzin indirim

8 Mayıs Cuma gününden itibaren benzin grubunda 2,74 TL'lik indirim öngörülüyor. Bu indirimin yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak, kalan yüzde 25 ise pompa satış fiyatına yansıtılacak.
 

tüketicinin hissedeceği indirim

Buna göre tüketicinin hissedeceği indirim litre başına yaklaşık 69 kuruş olacak. Kesin karar ve uygulama zamanlaması yetkili makamlarca belirlenecek.

CUMARTESİ MOTORİN İNDİRİMİ GELİYOR

Fiyatlarda sert bir yükseliş yaşanmaması halinde 9 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 5,30 TL civarında indirim bekleniyor.
 

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,47 TL | Motorin: 71,77 TL | LPG: 33,89 TL
 

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,33 TL | Motorin: 71,63 TL | LPG: 33,29 TL
 

Ankara

Benzin: 65,44 TL | Motorin: 72,89 TL | LPG: 33,87 TL

 

İzmir

Benzin: 65,72 TL | Motorin: 73,16 TL | LPG: 33,69 TL

