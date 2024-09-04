Akaryakıtta tabela değişti: LPG'ye gece yarısı zam geldi! İşte 4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG'ye zam yapıldı. İşte güncel akaryakıt tarifesi...
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt tarifesinde peş peşe değişikliklere sebep oluyor.
LPG ZAMLANDI
Gece yarısından geçerli olmak üzere Otogaz grubuna 1,30 TL zam geldi. Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.