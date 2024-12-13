Akaryakıtta 'Taşıt tanıma' krizi çözüldü! Ücretsiz değişim yapılacak

13 Aralık 2024 13:04 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:32

Benzin istasyonlarında maliyet tartışmalarına yol açan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için Darphane'den önemli bir gelişme geldi. PÜİS'in dava açmaya hazırlanırken, Darphane yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde, istasyonların UTTS başvurusu sırasında ödemeleri gereken 50 bin TL'lik hizmet bedelinin süresinin 1 yıldan 5 yıla uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, akaryakıt istasyonlarının UTTS uyumlu cihaz değişimlerinin ücretsiz olacağı ve başvurular için son tarih olarak 23 Aralık belirlendiği açıklandı.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili gelişmeler, akaryakıt​ sektöründe önemli değişikliklere yol açmaya devam ediyor. Petrol​ Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) ve Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açılması beklenen davanın ardından, Darphane ile PÜİS arasında yapılan görüşmelerde önemli bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmaya göre, akaryakıt istasyonlarının UTTS​ başvuru sürecinde ödemeleri gereken 50 bin TL’lik hizmet bedelinin süresi, 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Bu düzenleme ile istasyonların sisteme geçiş sürecinin hızlanması bekleniyor.

DARPHANE YÖNETİCİLERİ İLE BİRARAYA GELDİ

Darphane Genel Müdürü Abdullar Yasir Şahin, bu iş birliğinin kayıt dışı ekonomi ile mücadelede kamu ve sektör dayanışmasının güçlü bir örneği olduğunu vurguladı. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise taleplerinin dikkate alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Bunun yanı sıra, akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının UTTS’ye uyumlu cihazlarla değişimi yapılacak. Darphane, PÜİS, PETDER ve TABGİS temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, bu değişimin bedelsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Akaryakıt istasyonu sahiplerinin UTTS’ye kayıt işlemlerini tamamlamak ve gerekli donanım siparişlerini vermek için son tarih 23 Aralık 2024 olarak belirlenmişken, tüm montaj işlemlerinin ise 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanması zorunlu olacak. Bu tarihlerin ardından sisteme uyum sağlanamayan istasyonlar, yeni düzenlemeye dahil olamayacak.