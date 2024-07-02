Akaryakıtta usulsüz fatura kullanımı tarih olacak! Yerli ve milli sistem UTTS geliyor

02 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:18

Sıfır otomobil fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv ve hafif ticari araç pazarını daralttı

Sıfır otomobil fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv ve hafif ticari araç pazarını daralttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıtta usulsüz faturayı bitirecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

UTTS 15 milyar liralık vergi kaybının önüne geçecek ve 2025 yılında zorunlu olacak. Böylece akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımı sona erecek.

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ NEDİR?

Yerli ve milli sistem UTTS, Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'nin 5 Ekim 2023 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

UTTS, bir ülkenin karayolu trafiğini daha etkin bir şekilde yönetmek, denetlemek ve izlemek amacıyla kullanılan bir teknoloji ve sistemi.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin "www.utts.gov.tr" adresli portalı martta paydaşların kullanımına açıldı. Ağustosa kadar akaryakıt istasyonlarına ilişkin kurulumlar için teknik hazırlıklar tamamlanacak.

UTTS, yakıt istasyonlarında yer alan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YNÖKC) ile entegre çalışacak.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, genellikle otomobillerin plakalarını tanıyarak ve kaydederek çalışacak.

Araçlar, yakıt almak için istasyona geldiğinde, sistem otomatik olarak aracın plakasını tanır ve bu bilgiyi YNÖKC'ye işler.

Böylece, manuel plaka girişine gerek kalmayacak ve usulsüzlük riski ortadan kalkacak.

UTTS 2025'TE ZORUNLU UYGULANACAK

UTTS donanımlarının montaj, onarım ve servis işlemlerini sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün yetkilendireceği firmalar yürütebilecek.

Akaryakıt dağıtım şirketleri dilerlerse işletmekte oldukları taşıt tanıma sistemlerini UTTS'ye entegre edebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımının önüne geçmek ve vergi kaybını engellemek için geliştirdiği yerli ve milli sistem olan UTTS'nin tüm altyapı çalışmaları tamamlandı.

Vergi mükellefleri, akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmek için söz konusu alışverişleri sırasında, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren ödeme kaydedici cihaz fişi almakla yükümlü olacak.

31 Aralık 2024'ten sonra UTTS'den düzenlenmeyen belgeler, vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve vergi indirimine konu olmayacak.

vergi mükellefi kişi ve kuruluşlar için zorunlu hale gelerek, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan yıllık yaklaşık 15 milyar liralık vergi kaybının da önüne geçecek.