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Akaryakıtta yeni dönem: İlk montaj yapıldı, 8 milyon araca uygulanacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:12
Akaryakıtta yeni dönem: İlk montaj yapıldı, 8 milyon araca uygulanacak

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem için ilk adım atıldı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin ilk montajı gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 milyon ticari araç sahibinin 31 Aralık'a kadar montajını tamamlaması gerekiyor.

Akaryakıtta vergi​ kaybının önüne geçecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi​'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

Akaryakıtta yeni dönem: İlk montaj yapıldı, 8 milyon araca uygulanacak - 1. Resim

DİJİTAL KAYIT ALTINA ALINACAK

Bu kapsamda, Türkiye​'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından gerçekleştirildi. Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt​ satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

Akaryakıtta yeni dönem: İlk montaj yapıldı, 8 milyon araca uygulanacak - 2. Resim

TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.

Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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