Akbank kredi kartı harcama kampanyası kapsamında düzenlenen iPhone 17 Pro Max 256 GB çekilişi, 26 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30'da gerçekleştirildi. Kampanya süresince belirlenen koşulları yerine getiren katılımcılar arasından 10 asil ve 10 yedek talihlinin belirlendiği çekilişin duyurusu, 28 Ekim 2026 tarihli Takvim Gazetesi'nde yayımlandı. Kampanyaya katılanların merak ettiği konular arasında talihlilerin isimleri, yaşadıkları şehirler, asil ve yedek başvuru tarihleri ile telefonların teslim alınması için izlenmesi gereken süreç bulunuyor. İkramiye hakkının korunabilmesi için ilan edilen başvuru sürelerine uyulması ve gerekli belgelerin zamanında tamamlanması gerekiyor. Akbank iPhone çekiliş sonuçları isim listesi nereden bakılır? İşte Akbank iPhone 17 Pro Max çekiliş sonuçları…

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HABERİN ÖZETİ Akbank iPhone 17 Pro Max çekiliş sonuçları! İsim listesi açıklandı (28 Ekim 2026) Akbank iphone 17 pro max çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı. Akbank'ın iPhone 17 Pro Max 256 GB çekilişi sonuçlandı ve talihliler belirlendi. Akbank iphone 17 pro max çekiliş sonuçları, isim listesi kazananlar belli oldu. Çekiliş 26 Ekim 2026 tarihinde düzenlendi ve 10 asil, 10 yedek talihli belirlendi. Kazananların isimleri ve yaşadıkları şehirler duyuruldu. Asil talihlilerin 12 Kasım 2026'ya, yedek talihlilerin ise 27 Kasım 2026'ya kadar başvuru yapması gerekiyor. Kampanya detayları, kapsam dışı işlemler ve katılım koşulları belirtildi. İkramiye hakkı yalnızca asıl kart sahibine veriliyor.

AKBANK İPHONE 17 PRO MAX ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Akbank tarafından düzenlenen kredi kartı harcama kampanyası, 18 Ağustos 2026 saat 00.01'de başlayıp 18 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erdi. Kampanya kapsamında 10 adet iPhone 17 Pro Max 256 GB cep telefonu ikramiye olarak belirlendi. Çekiliş, 26 Ekim 2026 tarihinde saat 09.30'da Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.'nin İstanbul Küçükçekmece'deki Atakent Mahallesi, 221 Sokak, Rota Office No: 3A, Daire 16 adresinde gerçekleştirildi. Çekilişin sonuç duyurusu ise 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Takvim Gazetesi'nde yayımlandı.

Kampanya kapsamında 10 asil ve 10 yedek talihli belirlendi.

AKBANK İPHONE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (ASİL TALİHLİLER)

1. Göknur Anaç (İstanbul)

2. Huriye Koç (İstanbul)

3. Giray Akyol (Ankara)

4. Emrah Fidanboy (Samsun)

5. Çimen Fırat (İzmir)

6. Erdoğan Doğu (Bursa)

7. Bayram Meti (Samsun)

8. Mısra Bozyel (Bursa)

9. Naciye Çukurtaş (Bursa)

10. Mevlüt Köseoğlu (İstanbul)

AKBANK İPHONE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (YEDEK TALİHLİLER)

1. Mehmet Sarı (Ankara)

2. Recep Karabacak (Kütahya)

3. Ali Murat Açıkyüz (İstanbul)

4. Abdullah İnan (Kahramanmaraş)

5. Pınar Ayvaz (Zonguldak)

6. Seyfettin Alp (Mersin)

7. Hasan Türkmen (Bursa)

8. Serap Nasanlı (Mersin)

9. Mehmet Lütfi Kandemir (Ankara)

10. Müjde Tarhan (İstanbul)

Kampanya detayları şöyleydi:

Kampanyanın düzenlenmesi için Milli Piyango İdaresi tarafından 13 Ağustos 2026 tarihli ve E-24951361-255.01.02-95104 sayılı izin verildi. Kampanyaya, belirtilen dönem boyunca açık kredi kartı bulunan ve kampanya şartlarını karşılayan kişiler katılabildi. Bununla birlikte ticari ve kurumsal Akbanklılar, bireysel Free kredi kartı sahipleri, ticari kredi kartı kullanıcıları ile bireysel ve ticari debit-banka kartı (Akbank Kart) sahipleri kampanya kapsamına alınmadı. Çekilişten yalnızca asıl kart sahipleri yararlanabiliyor ve ikramiye de asıl kart sahibine veriliyor.

Kampanya süresince yapılan alışverişlerin tamamı çekiliş kapsamında değerlendirilmedi. Chip-para ve Mil Puan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iadeleri, HGS yüklemeleri, anlık ve düzenli ödeme talimatları, alışveriş niteliği taşımayan para transferleri ve nakit çekim işlemleri kapsam dışında bırakıldı. Kumarhane ve bahis sitelerinde gerçekleştirilen işlemler, hisse senedi, hazine bonosu ve yatırım fonu gibi yatırım araçlarının alım satımı, kredi kartından hesaba para transferleri, BES işlemleri, SGK ve vergi ödemeleri ile yurt dışı işlemleri de kampanyaya dâhil edilmedi. Ayrıca 21 Ekim 2026 tarihine kadar iade, iptal veya itiraz edilen alışverişler ile kart sahibinin iradesi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemler de değerlendirmeye alınmadı.

Kampanyaya katılım için bankada kayıtlı telefon numarası, ad veya soyadı bilgilerinden herhangi birinin eksik olması durumunda çekiliş hakkı verilmiyor. Akbank T.A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçük kişiler de kampanya kapsamında ikramiye alamıyor. Bu nedenle çekiliş ilanındaki bilgilerin yanı sıra kampanya koşullarının da dikkate alınması gerekiyor. İkramiyeye konu ürünün bedeline dahil KDV ve ÖTV dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler ise talihliler tarafından karşılanıyor.

AKBANK İPHONE 17 PRO MAX KAZANANLAR NE YAPMALI?

Çekilişte asil talihli olarak belirlenen kişilerin, ikramiyelerini teslim alabilmek için en geç 12 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyen asil talihlilere ikramiye teslim edilmeyecek.

Asil talihlilerin belirlenen süre içerisinde başvuru yapmaması durumunda yedek talihliler için başvuru süreci devreye giriyor. Yedek talihlilerin gerekli başvuru evraklarını en geç 27 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Belirlenen son tarihe kadar başvurmayan yedek talihlilere de ikramiye teslim edilmeyecek.

Kampanya kapsamında kazanılan iPhone 17 Pro Max 256 GB ikramiyesinin tesliminde, ilan edilen başvuru koşulları ve süreleri esas alınıyor. İkramiye hakkı bulunan kişilerin, kendileri için belirlenen son başvuru tarihini kaçırmamaları gerekiyor. Kampanya kuralları uyarınca ikramiye yalnızca asıl kart sahibine veriliyor. Ayrıca kampanyaya katılım sırasında bankada kayıtlı telefon numarası, ad ve soyadı bilgilerinin eksiksiz olması şartı bulunuyor.