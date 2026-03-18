Akbank temettü ödemesi ne zaman? AKBNK hisse başı temettü tutarı

AKBNK temettü ödeme tarihi netleşti. Akbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı duyuruya göre, hisse senedi sahibi yatırımcılara temettü ödemesi gerçekleştirilecek. Banka, pay başına 1,8715 TL temettü dağıtacak. Yatırımcılar ise ödemenin hesaplara hangi gün aktarılacağını merak ediyor.

AKBANK TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Akbank, faaliyetlerinden sağladığı net kârın kayda değer bir bölümünü hissedarlarına temettü olarak dağıtma yönünde karar aldı. Akbank (AKBNK), 2026 yılına ilişkin temettü kararını kamuya açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre banka, 26 Mart’ta hisse başına net 1,87 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Söz konusu tutarlar 30 Mart tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.

AKBNK NE KADAR KÂR ETTİ?

Akbank, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 18,33 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın 2025 yılının tamamındaki net kârı ise bir önceki yıla kıyasla %35 artış göstererek 57,25 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Akbank, son 5 yılda da düzenli olarak temettü dağıtımı yapmıştı. Bu süre zarfında en yüksek temettü verimine %9,28 oranıyla 2023 yılında ulaşıldı. Şirket, 30 Mart 2023 tarihinde hisse başına net 1,55 TL temettü ödemesi gerçekleştirmişti.