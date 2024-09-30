Akbank 'vatandaşın hesapları çalındı' iddiası sonrası açıklama yaptı!

30 Eylül 2024 18:14 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:38

Bazı Akbank müşterileri olduğu iddia edilen kişiler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendi adlarına kredi çekildiği ve hesaplarının çalındığını öne sürmüştü. Sosyal medyada gündem olan iddia ile ilgili Akbank açıklama yaptı.

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Ünlü banka Akbank​, sosyal medyada müşterilerinin şahsi hesaplarının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini ve daha sonra hesaplarından kredi çekildiği iddia etti. Banka tarafından konu hakkında açıklama​ geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

Akbank'ın yaptığı açıklamada iddialar yalanlandı. Paylaşımların asılsız olduğu iddia edilirken "Bankamız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilgilerinize sunarız" denildi.

Akbank'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya​ kanallarında paylaşılan, bazı müşterilerimizin uğradığını belirttiği dolandırıcılık​ mağduriyetlerine istinaden, bankamız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilgilerinize sunarız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bankamız sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı​ bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır.

"TEDBİRLER ALINMIŞ VE GÜVENLİK SAĞLANMIŞTIR"

Müşterilerimize, veri güvenliği prensiplerini gözeterek ve gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmak bankamızın birinci önceliğidir. Bu çerçevede, bankamız, bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başta Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır.

Öte yandan, tüm bankacılık ve finans sektörüyle birlikte bankamız da, müşterilerimizin mağdur olmaması adına dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun bir mücadele içindedir. Bu kapsamda sektörümüze paralel şekilde, bankamızca alınan önlemlerle birçok dolandırıcılık teşebbüsü engellenmekte ve müşterilerimizin mağduriyeti önlenmektedir.

"SOSYAL MEDYADAN BANKAMIZ HEDEF ALINMIŞTIR"

Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli yayın kanallarında bankamız hedef alınarak yapılan ve bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır."