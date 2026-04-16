Akbank’ta yaşanan erişim sorunu çözüldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akbank mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu sebebiyle kısa süre havale, EFT ve FAST gibi işlemler gerçekleştirilemedi. Sorunun çözülmesiyle beraber işlemler sorunsuz devam etti.
Akbank’ta sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, mobil uygulamaya giriş yaparken hata aldığını belirtti.
Yaşanan aksaklık sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında “Akbank çöktü mü?” sorusu öne çıktı. Kullanıcılar, mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.
Konuya ilişkin Akbank’tan yapılan açıklamada sorunun çözüldüğü teknik aksaklığın giderildiği ifade edildi.