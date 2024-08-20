Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da av sezonu 24 Ağustos'ta başlıyor! 2024 avlanma harcı ne kadar?
Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde 10 Ağustos başlayan av sezonu diğer bölgelerde de heyecanla bekleniyor. 2024-2025 Av sezonu için gözler 24 ve 31 Ağustos tarihlerine çevrildi. Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos 2024 tarihinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 31 Ağustos 2024’te başlayacak av sezonu öncesinde avcılık ücretleri araştırılmaya başlandı. İşte 2024 yılı avlanma harcı tutarı.
Av sezonu için nefesler tutuldu. Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos'ta başlayan sezon diğer bölgelerde de açılacak. Avcılar gerekli izni alarak avlanma yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığından av sezonu açıklaması geldi.
AV SEZONU 24 AĞUSTOS'TA AÇILACAK
2024-2025 av sezonu Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde 24 Ağustos 2024 tarihinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 31 Ağustos 2024’te başlıyor.
Bu tarihlerde avcılar belirlenen hayvan türlerini avlayabilecek.
AVCILIK KURALLARINA UYMAYANLARA CEZA
Resmi Gazete’de yayımlanan 23 sayılı kararı doğrultusunda, avlanma usul ve esaslarına uymak avcılar tarafından zorunlu olacak.
Belirtilen kurallara uymayan avcılara ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak.
Avlanma günleri ise Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleri olacak.
Yaban domuzu ve belirli kuş türleri için Salı günleri de av yapılabilecek.
Yeni av sezonu, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avıyla başlayacak.
AV YAPACAKLARIN AVCILIK BELGESİ ALMASI GEREKİYOR
Avcıların Avcılık Belgesi alması ise zorunlu olacak.
Belge alındıktan sonra, ilgili bölgelerdeki Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin hesaplarına avlanma izin ücreti ödenecek.
2024 YILI AVCILIK ÜCRETİ
Eski adıyla av tezkeresi adı verilen belge Tarım ve Orman Bakanlığından alınır.
Avcılar AVBİS (Avlak Yönetim Bilgi Sistemi) ve AVA (Avcı Avlakta Mobil Uygulaması) üzerinden gerekli izni alarak avlanmaya başlayabilir.