Akdeniz’e dev yatırım! Antalya-Alanya Otoyolu’nun temeli atıldı: Seyahat süresi 36 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu’nun temel atma töreninde konuştu. Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 30 bin kilometreye yaklaştığını belirterek, “Sadece 6 il birbirine bağlıyken bugün 77 ilimizi konforlu yollarla birleştirdik” dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen törende konuşan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla mevcut yolda 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini söyledi.

"ANTALYA KARADA VE DENİZDE GÜÇ KAZANACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı törende, Antalya-Alanya Otoyolu’nun yanı sıra Demre Yat Limanı’nın da açılışının yapıldığını belirten Uraloğlu, her iki projenin de Antalya’nın turizm, ticaret ve yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

KARAYOLLARINA 176 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Türkiye’yi çağdaş ulaştırma projeleriyle donattıklarını belirten Uraloğlu, son 23 yılda karayolu altyapısına 176 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını vurguladı. Uraloğlu, bu dönemde araç sayısının 8,5 milyondan 32 milyona çıktığını, ortalama seyahat hızının ise 40 km/s’ten 90 km/s’ye yükseldiğini söyledi.

Bakan, Antalya’nın ulaşım altyapısı için bugüne kadar 235 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını, bölünmüş yol uzunluğunun 197 kilometreden 741 kilometreye çıkarıldığını belirtti. Kentte hayata geçirilen projeler arasında Antalya Batı ve Kuzey Çevre Yolları, Phaselis Tüneli, Demirkapı Tüneli, Alanya-Kuşyuvası-Taşkent yolu gibi çalışmalar yer aldı.

122 KİLOMETRELİK YENİ OTOYOL

Antalya-Alanya Otoyolu’nun 84 kilometrelik ana gövde ve 38 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 122 kilometre uzunluğunda olacağını aktaran Uraloğlu, 5 tünel, 16 viyadük, 7 kavşak ve 4 hizmet tesisinin projeye dahil olduğunu kaydetti.

Otoyolun saatte 140 kilometre tasarım hızına sahip olacağını, bağlantı yollarında ise bu hızın 110 kilometre olacağını belirten Uraloğlu, “Yolumuz, turizme, tarıma, ticarete ve istihdama katkı sağlayacak” dedi.

Yeni otoyolla yıllık 17,7 milyar lira tasarruf sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, projenin karbon emisyonunu da yılda 47 bin ton azaltacağını belirtti. Otoyolun ileride Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak İzmir, İstanbul ve Avrupa’ya kesintisiz bağlantı sunması hedefleniyor.

Tören, temelin atılmasıyla sona erdi.