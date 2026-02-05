Akhan Un (AKHAN) borsada ne zaman işlem görecek kaç lot verdi?

Kategoriler
Akhan Un halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi.
Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek Akhan Un, 21,50 TL olarak halka arz sunuldu.
Talep toplama işlemlerinin ardından Akhan Un borsada işlem görmeye başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı.
Akhan Un, 54 milyon 700 bin lot dağıttı.
Firma kişi başına 731 TL değerinde 34 lot verdi.
Akhan Un halka arzına katılan bireysel yatırımcı sayısı 959.086 kişi olarak kaydedildi.
AKHAN UN FABRİKASI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?
Akhan Un 6 Şubat 2026 Cuma günü borsada işlem görmeye başlayacak.
Akhan Un katılım endeksine uygun şekilde işlem görecek.