TGRT Haber
10°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Akhan Un (AKHAN) borsada ne zaman işlem görecek kaç lot verdi?

Akhan Un Fabrikası 28-29-30 Ocak tarihlerinde halka arz gerçekleştirdi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları duyuruldu. Halka arz sonuçlarına göre 'AKHAN' en fazla 34 adet lot (731 TL) pay dağılımı gerçekleşti. 959.086 kişinin katılımı ile yapılan Akhan Un toplamda 54 milyon 700 bin adet lot paylaştırdı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Akhan Un hissesinin borsada işlem göreceği tarih merak edilmeye başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
22:27
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
22:27

Akhan Un sonuçları geçtiğimiz günlerde ilan edildi.

Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek Akhan Un, 21,50 TL olarak halka arz sunuldu.

Talep toplama işlemlerinin ardından Akhan Un borsada işlem görmeye başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı.

Akhan Un, 54 milyon 700 bin lot dağıttı.

Firma kişi başına 731 TL değerinde 34 lot verdi.

Akhan Un halka arzına katılan bireysel yatırımcı sayısı 959.086 kişi olarak kaydedildi.

AKHAN UN FABRİKASI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Akhan Un 6 Şubat 2026 Cuma günü borsada işlem görmeye başlayacak.

Akhan Un katılım endeksine uygun şekilde işlem görecek.

#borsa
#halka arz
#Katılım Endeksi
#Akhan Un
#Işlem Görmeye Başlama
#Ekonomi
