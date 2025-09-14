Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte

Mersin’de inşa süreci devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitede devreye alma çalışmaları tamamlanmak üzere. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, sistemlerin test edilip güvenli işletmeye hazır hale getirildiğini, ardından üniteyi ticari üretime geçireceklerini açıkladı. Ünite hayata geçirildiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte
AA
14.09.2025
14.09.2025
Mersin'de yapımı süren 'nde (NGS) devreye alma sürecine başlanan birinci ünitede yakın zamanda işletmeye alma aşamasına geçilecek. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, AA muhabirine, Mersin'in Gülnar ilçesindeki santralde çalışmaların 4 ünitede yürütüldüğünü söyledi.

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte

Projede önceliğin birinci ünite olduğunu belirten Butckikh, "Şu anda devreye alma çalışmalarını yürütüyoruz. Bu aşamada sistemlere ait tüm ekipman testlerden geçiyor, işleyişleri kontrol ediliyor ve güvenli işletme aşamasına hazırlanıyor. Birinci güç ünitesinde devreye alma çalışmalarının ardından işletmeye alma aşamasına geçeceğiz." diye konuştu. Butckikh, Akkuyu NGS'deki çok sayıda sistemden bazılarının normal işletme, bazılarının güvenlik sistemleri olarak çalışacağını dile getirdi.

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte

NÜKLEER SANTRAL FAALİYETE HAZIRLANIYOR

Sahada söz konusu sistemlerin devreye alma çalışmalarının yapıldığını anlatan Butckikh, şöyle devam etti: "Bu sadece sistemlerin tasarımda öngörülen senaryolarda ve tasarım ötesi senaryolarda işleyişlerini kontrol etmeye yönelik çalışmalar değil, aynı zamanda sistemlerin nükleer santral işletimi boyunca nasıl çalışacağını gösteren ve santralin gelecekte ne kadar güvenli şekilde işletileceğini ortaya koyan çalışmalar. Şu anda yürütülen çalışmalar, işletmeye hazırlık çalışmalarının ayrılmaz ve son derece önemli bir aşamasıdır. Devreye alma çalışmalarının tamamlanması nükleer santralin faaliyete geçmeye tamamen hazır olduğunu gösterecek."

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, devreye alma çalışmaları ve sisteminin sahadaki önemini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Belirli ekipman birimlerinin ve güvenlik işletim sistemlerinin işleyişinin doğruluğunun kontrol edilmesinin ardından taze nükleer yakıtın yüklenmesi, santralin fiziksel olarak devreye alınması ve minimum kontrol edilebilir güç seviyesine ulaşılması aşamasına geçeceğiz. Sonrasında reaktörün nominal güç seviyesine ulaşmasıyla türbinin döndürülmesi, tüm işletme modlarının test edilip kontrol edilmesi ve ardından nükleer santralin ticari işletmeye başlaması için enerji üretim modlarına geçilmesi öngörülüyor."

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte

TAKVİME UYGUN İLERLENİYOR

Butckikh, Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesindeki çalışmaların ilk reaktörde olduğu gibi takvime uygun ilerlediğini ifade etti. Çok önemli bir aşamaya hazırlandıklarını belirten Butckikh, "İkinci ünitede ana sirkülasyon boru hattının kaynağına başlanacak. Yani soğutucu dolaşımının güvence altına alınması sağlanacak. Bu, bizim için önemli bir dönüm noktası çünkü ikinci ünitenin belli bir aşamaya hazır olduğunu ifade ediyor ayrıca yakın zamanda iç koruma kabuğunun kubbesinin montajını ve betonlanmasını tamamlamayı planlıyoruz. Türbin salonunda montaj çalışmaları devam ediyor. Turbo jeneratör ekipmanının kurulumu sürüyor." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte

2 BİN ŞİRKET KATILDI VE YERELLEŞTİRME ORANI ÖNGÖRÜLENİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Akkuyu NGS'de en başından beri yerelleşme sürecine büyük önem verildiğini vurgulayan Butckikh, şunları kaydetti: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile ortak çalışma grupları oluşturulmuştu. Projeye katılan Türk şirketlerinin sayısının yaklaşık 400 firmayla sınırlı olacağı öngörülmüştü. Genel olarak projeye şimdiye kadar tedarikçi ve yüklenici vasfında yaklaşık 2 bin şirket katıldı ve yerelleştirme oranı öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Bununla da sınırlı kalmıyoruz. Hala çözülmesi gereken birçok konu var. Bunlar diğer Türk şirketlerinin, çeşitli ekipman üreticilerinin dahil edilmesini içeriyor. Onlarla yakın çalışmamız gerekecek. Projede kullandığımız ürün çeşitlerini genişletip ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Akkuyu Nükleer'de kritik adım: Türkiye enerjide büyük dönemeçte

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK TALEBİNİN YÜZDE 10'UNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAK

Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor. Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

