AKTİM Çarşı &Ofis Projesi Bayrampaşa bölgesinde kalkınmaya katkı sağlıyor!

31 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:33

Bilgiçler Yapı tarafından Bayrampaşa'da 130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle 95 bin metrekarelik alanda inşa edilen AKTİM Çarşı & Ofis projesinde, 338 bağımsız bölüm bulunuyor. Projenin 2025 yılında tamamlanmasıyla birlikte, 2500 kişilik istihdam merkezi konumlanmış olacak. Her yapılan yeni projenin bulunduğu bölgeyi dönüştürüp kalkındırdığını belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “Bayrampaşa İstanbul’un nüfus trafiğinin en yüksek olduğu bölgelerinden biri. Yeni projeler her zaman bulunduğu bölgelere katkı sağlar. AKTİM Çarşı & Ofis projemiz bölgenin çehresini değiştirecek aynı zamanda da bir katma değer sağlayacak inanıyorum” dedi. AKTİM Çarşı & Ofis projesi yeni nesil ofis ve dükkan projesi olarak tasarlandı. Az katlı ve Osmanlı Mimarisi’nin de esintilerini taşıyan proje, geleneksel görünümüyle yeni nesil hizmet anlayışı sunuyor. Proje, hem yerel esnaflar hem de KOBİ’ler için yeni fırsatlar oluşturarak, bölgenin ticari potansiyelini artırıyor ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye destek oluyor.

Ticaret Mahallesi hayata geçiyor!

AKTİM Çarşı & Ofis projesi yatırımcısına modüler yapısıyla, her ihtiyaca çözüm üretilecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında ofisler ve müstakil cadde mağazaları yer alırken, Osmanlı mimarisinin esintileriyle tasarlanan yapılar tamamen yatay mimari olarak planlandı. Ayrıca, "Ticaret Mahallesi" adı verilen, cadde konseptli müstakil dükkanlar da projede yer alıyor. Bayrampaşa’da ticarete yeni bir soluk getirecek olan projenin şimdiden yüzde 50’si satıldı. Projenin 2025 yılı sonunda teslim edilmesi bekleniyor.

Toplu ticaret alanlarında eksik var!

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, "Biz üç nesildir sanayicilikle uğraşan bir aileyiz. İstanbul'da üç kuşaktır ticaret yapmanın bilinciyle projelerimizi tasarlıyoruz. Özellikle İstanbul'un merkezinde bulunan esnaflar ve KOBİ'ler dağınık bir şekilde faaliyet gösteriyor. Deprem konusu sürekli gündemde ve toplu ticaret alanlarında ciddi eksiklik var. Ticaretin hızlı işlemesi gerekiyor. AKTİM 1, AKTİM 2 ve AKTİM 3 projelerimizin ardından AKTİM Ofis & Çarşı ile İstanbul'un merkezinde esnafları mutlu edecek toplu ticaret alanları oluşturuyoruz," dedi.

Ekonomik Kalkınmaya Katkı

OECD'nin Türkiye raporuna göre, ülkenin güçlü sanayi üretimi ve ihracat performansı dikkat çekiyor. Ancak, yüksek enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları risk oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'nde, 2023 yılı sonunda ticari gayrimenkul fiyat endeksi yıllık bazda %98,2 oranında arttı. Bu artış, özellikle ofis ve dükkan fiyatlarındaki değişimlerle ilişkilendiriliyor.

Bayrampaşa'nın ticari potansiyelini artırarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan AKTİM Çarşı & Ofis projesi, bölgedeki iş hacmini artırırken yeni iş imkanları da oluşturuyor. Proje, bölgenin ticari gayrimenkul ihtiyaçlarını karşılayarak İstanbul’un merkezinde esnafları mutlu edecek toplu ticaret alanları oluşturmayı hedefliyor.