Alaçatı'da gelen hesap şoke etti! Ayran ve dönerin fiyatı dudak uçuklattı

İzmir Alaçatı'da bir plaj işletmesinde yemek yiyen 13 kişilik arkadaş grubu gecenin sonunda gelen hesapla şoke oldu. Neye uğradıklarını şaşıran grup, hesabı sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Ayran, patates kızartması ve dönerin fiyatı dudak uçuklattı. İşte şaşkına çeviren fiyatlar...

Yaz sezonunun açılmasıyla vatandaşlar da kendilerini Ege kıyılarına attı. Fakat vatandaşlar tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlardan oldukça şikayetçi. Otel giriş ücretleri, restoran servis ücretleri, otopark ücretleri, plaj giriş ücretleri derken yeme-içme ücretleri de aldı başını gitti. Turistlik yerlerin fahiş fiyat uygulaması gündemden düşmezken, Alaçatı'da tatil yapan bir arkadaş grubu gelen hesapla şoke oldu.

ALAÇATI'DA DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR

13 kişilik bir grup Alaçatı'da gittikleri bir mekanda gelen 95 bin liralık hesapla şaşkına döndü. Sosyal medyada paylaşılan adisyon büyük tepki topladı. Adisyonda 1 ayranın 280 TL, dönerin 1050 TL, patates kızartmasının 750 TL olması dikkat çekti.