Alarm uyarısı: ABD’nin borcu ekonomiyi geçti

ABD’nin ulusal borcu, ülke ekonomisinin büyüklüğünü geride bıraktı. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin (CRFB) açıklamasına göre, Ekonomik Analiz Bürosu’nun son verileri borç tarafında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
31 Mart itibarıyla ABD’de kamu elindeki borç 31,27 trilyon dolar olarak hesaplandı. Son 12 aylık döneme ilişkin nominal GSYH tahmini ise 31,22 trilyon dolar seviyesinde kaldı. Böylece ülkenin ulusal borcu, mart ayı sonunda GSYH’nin yüzde 100,2’sine ulaştı.
CRFB Başkanı Maya MacGuineas, borcun artık ABD ekonomisinden daha büyük hale geldiğini belirterek bunun sıradan bir veri olmadığını vurguladı.
MacGuineas, “Ulusal borç artık ABD ekonomisinden daha büyük ve tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı. Son yıllarda mali gidişata dair pek çok uyarı yapıldı ancak bu gelişme özellikle güçlü bir alarm niteliğinde. Asıl soru, Washington’daki liderlerin bunu dikkate alıp almayacağıdır.” dedi.
MacGuineas’a göre ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen yüzde 106’lık rekor seviyeye de yaklaşmış durumda. Ancak bu kez tabloyu farklı kılan bir nokta var: Borçlanma, küresel savaş gibi olağanüstü bir dönemden değil, iki partinin de zor mali kararları ertelemesinden kaynaklanıyor.
MacGuineas, yüksek borcun yalnızca bütçe rakamlarından ibaret olmadığını, ekonominin genel sağlığı üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Artan borcun gelir artışını yavaşlattığını, faiz oranlarını yukarı ittiğini ve enflasyonist baskıları artırdığını belirten MacGuineas, gelecek nesiller açısından da bunun ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.
Çözüm için borç artışının durdurulması gerektiğini ifade eden MacGuineas, yeni harcamalar ya da vergi indirimlerinin daha güçlü mali kurallarla dengelenmesi gerektiğini savundu. MacGuineas, “Borcu istikrara kavuşturmak ve ekonomideki payını azaltmak için çok daha ileri gitmemiz gerekecek, yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir bütçe açığı azaltımına ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD’nin mali görünümüne ilişkin uyarıda bulundu.
Kuruluş, genişleyen bütçe açıkları ve yükselen borç seviyesinin ABD’nin kredi notu açısından temel bir zorluk oluşturduğunu bildirdi.
Fitch’e göre yapısal olarak yüksek seyreden bütçe açıkları, ABD’nin borç yükünü diğer “AA” kredi notu kategorisindeki ülkelerin oldukça üzerine taşımaya devam edecek.
Açıklamada ayrıca, geçen yıl kabul edilen vergi indirimi yasası nedeniyle ABD’de mali görünümün 2026’da daha da bozulacağı belirtildi. Ancak gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirlerin bu etkinin yaklaşık yarısını dengelemesi bekleniyor.