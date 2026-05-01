Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Alarm uyarısı: ABD’nin borcu ekonomiyi geçti

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 11:04
1
ABD’nin ulusal borcu, ülke ekonomisinin büyüklüğünü geride bıraktı. Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin (CRFB) açıklamasına göre, Ekonomik Analiz Bürosu’nun son verileri borç tarafında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

31 Mart itibarıyla ABD’de kamu elindeki borç 31,27 trilyon dolar olarak hesaplandı. Son 12 aylık döneme ilişkin nominal GSYH tahmini ise 31,22 trilyon dolar seviyesinde kaldı. Böylece ülkenin ulusal borcu, mart ayı sonunda GSYH’nin yüzde 100,2’sine ulaştı.

2
“GÜÇLÜ BİR ALARM NİTELİĞİNDE”

CRFB Başkanı Maya MacGuineas, borcun artık ABD ekonomisinden daha büyük hale geldiğini belirterek bunun sıradan bir veri olmadığını vurguladı.

MacGuineas, “Ulusal borç artık ABD ekonomisinden daha büyük ve tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı. Son yıllarda mali gidişata dair pek çok uyarı yapıldı ancak bu gelişme özellikle güçlü bir alarm niteliğinde. Asıl soru, Washington’daki liderlerin bunu dikkate alıp almayacağıdır.” dedi.

MacGuineas’a göre ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen yüzde 106’lık rekor seviyeye de yaklaşmış durumda. Ancak bu kez tabloyu farklı kılan bir nokta var: Borçlanma, küresel savaş gibi olağanüstü bir dönemden değil, iki partinin de zor mali kararları ertelemesinden kaynaklanıyor.

3
BORÇ REFAHI DA BASKILIYOR

MacGuineas, yüksek borcun yalnızca bütçe rakamlarından ibaret olmadığını, ekonominin genel sağlığı üzerinde de etkili olduğunu söyledi. Artan borcun gelir artışını yavaşlattığını, faiz oranlarını yukarı ittiğini ve enflasyonist baskıları artırdığını belirten MacGuineas, gelecek nesiller açısından da bunun ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

Çözüm için borç artışının durdurulması gerektiğini ifade eden MacGuineas, yeni harcamalar ya da vergi indirimlerinin daha güçlü mali kurallarla dengelenmesi gerektiğini savundu. MacGuineas, “Borcu istikrara kavuşturmak ve ekonomideki payını azaltmak için çok daha ileri gitmemiz gerekecek, yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir bütçe açığı azaltımına ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

4
FİTCH’TEN KREDİ NOTU UYARISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ABD’nin mali görünümüne ilişkin uyarıda bulundu.

Kuruluş, genişleyen bütçe açıkları ve yükselen borç seviyesinin ABD’nin kredi notu açısından temel bir zorluk oluşturduğunu bildirdi.

Fitch’e göre yapısal olarak yüksek seyreden bütçe açıkları, ABD’nin borç yükünü diğer “AA” kredi notu kategorisindeki ülkelerin oldukça üzerine taşımaya devam edecek.

Açıklamada ayrıca, geçen yıl kabul edilen vergi indirimi yasası nedeniyle ABD’de mali görünümün 2026’da daha da bozulacağı belirtildi. Ancak gümrük tarifelerinden elde edilecek gelirlerin bu etkinin yaklaşık yarısını dengelemesi bekleniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.