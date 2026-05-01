Alarm uyarısı: ABD’nin borcu ekonomiyi geçti

“GÜÇLÜ BİR ALARM NİTELİĞİNDE”

CRFB Başkanı Maya MacGuineas, borcun artık ABD ekonomisinden daha büyük hale geldiğini belirterek bunun sıradan bir veri olmadığını vurguladı.

MacGuineas, “Ulusal borç artık ABD ekonomisinden daha büyük ve tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı. Son yıllarda mali gidişata dair pek çok uyarı yapıldı ancak bu gelişme özellikle güçlü bir alarm niteliğinde. Asıl soru, Washington’daki liderlerin bunu dikkate alıp almayacağıdır.” dedi.

MacGuineas’a göre ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen yüzde 106’lık rekor seviyeye de yaklaşmış durumda. Ancak bu kez tabloyu farklı kılan bir nokta var: Borçlanma, küresel savaş gibi olağanüstü bir dönemden değil, iki partinin de zor mali kararları ertelemesinden kaynaklanıyor.