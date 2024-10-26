Alibaba sonunda kabul etti:  433 milyon dolar ödeyecek

26 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 10:57

Çin’in dev e-ticaret platformu Alibaba, Amerika’da yatırımcıların açtığı tekelcilik davasını çözmek için 433,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

2020 yılında açılan bu toplu dava​, Alibaba’nın tüccarları yalnızca kendi platformunu kullanmaya zorlayarak haksız rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasına dayanıyor. Şirket, herhangi bir yasa dışı faaliyet yürüttüğünü kabul etmezken, dava sürecinin getireceği masraf ve zaman kaybını önlemek amacıyla anlaşma yoluna gitmeye karar verdiğini duyurdu.

Bu anlaşma, Manhattan’daki federal mahkemeye sunulmuş durumda ve ABD Bölge Yargıcı George Daniels’ın onayını bekliyor. Davacıların avukatları, varılan bu anlaşmanın "olağanüstü bir sonuç" olduğunu belirterek, davanın boyutunun ortalama bir menkul kıymet davasından çok daha büyük olduğunu ifade ettiler. Yatırımcılar, Alibaba’nın piyasa yanılttığını ve hisse fiyatlarının düşmesiyle ciddi kayıplar yaşadıklarını ileri sürüyordu. Davanın devam etmesi halinde yatırımcıların 11,63 milyar dolara kadar tazminat talep edebileceği öngörülüyordu.

Bu anlaşma, Alibaba’nın ABD’deki Amerikan depo hisse senetlerini elinde bulunduran yatırımcıları kapsıyor ve 13 Kasım 2019 ile 23 Aralık 2020 tarihleri arasında bu hisselere sahip olan yatırımcıların yaşadığı kayıpları telafi etmeyi amaçlıyor. Şimdi gözler, ABD mahkemesinin bu uzlaşmayı onaylayıp onaylamayacağında.

Alibaba, küresel ölçekte büyümesini sürdürürken yasal sorunlarla da karşı karşıya kalıyor. Bu durum, şirketin gelecekte benzer davalarla karşılaşabileceğinin de sinyallerini veriyor.