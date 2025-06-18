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Ekonomi
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 | İrem Çınar

AliExpress'e yasa dışı ürün suçlaması

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret sitesi AliExpress'i yasa dışı ürün satmakla suçladı.

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AliExpress'e yasa dışı ürün suçlaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 14:07

Avrupa Birliği (AB), Çin merkezli teknoloji devi Alibaba’nın alışveriş platformu AliExpress’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaştı. AB Komisyonu, platformun Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek, yasal süreç başlattı.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, AliExpress’in Birlik içinde yasa dışı ürünlerin yayılmasını önlemek adına yeterli risk değerlendirmesi yapmadığı ve bu ürünlere karşı etkili önlemler almadığı ifade edildi. Platformun içerik denetim sistemlerinin zayıf olduğu, yasa dışı ürün satanlara karşı uygulanması gereken yaptırımların eksik kaldığı vurgulandı.

AliExpress'e yasa dışı ürün suçlaması

PLATFORM, “ÇOK BÜYÜK ÇEVRİM İÇİ HİZMET” STATÜSÜNDE

AliExpress'in AB kuralları çerçevesinde “çok büyük çevrim içi platform” statüsünde yer aldığı hatırlatıldı. Bu statü, kullanıcı güvenliği ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda daha yüksek sorumluluk anlamına geliyor. Komisyon, özellikle sahte veya Avrupa güvenlik standartlarına uymayan ürünlerin yayılmasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

ŞEFFAFLIK VE GÜVENLİK TAAHHÜTLERİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan, AB Komisyonu AliExpress’in bazı alanlarda verdiği taahhütleri yeterli buldu. Bunlar arasında reklam ve öneri algoritmalarında şeffaflık sağlanması, araştırmacıların platform verilerine erişimi, yasa dışı ürünler için bildirim ve müdahale mekanizmalarının oluşturulması gibi adımlar yer alıyor. Bu taahhütler artık bağlayıcı nitelik taşıyor.

AliExpress'e yasa dışı ürün suçlaması

PARA CEZASI GÜNDEMDE

Komisyonun ön bulguları teyit edilirse AliExpress hakkında ciddi yaptırımlar uygulanabilecek. Platforma yüksek tutarlarda para cezası kesilebileceği gibi, AB kurallarına uyum sağlaması için resmi emir de gönderilebilecek. İhlallerin tekrarı durumunda ise daha ağır sonuçlar gündeme gelebilir; bunlar arasında platformun Avrupa’daki faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması da bulunuyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR AB KURALLARINA UYMAK ZORUNDA

AB, Dijital Hizmetler Yasası ile dijital platformlara yönelik denetimini artırıyor. Özellikle kullanıcı güvenliği, içerik denetimi, algoritma şeffaflığı ve yasa dışı ürünlerle mücadele gibi konularda büyük platformlara katı kurallar getirildi. Bu kurallara uymayan şirketler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

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ETİKETLER
#e-ticaret
#Avrupa Birliği (AB)
#Avrupa Birliği (ab)
#Aliexpress
#E-ticaret Denetimi
#Çin E-ticaret
#Ekonomi
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