Alışveriş sonrası fiş almayan veya fiş vermeyen dikkat! Rekor ceza yolda

23 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:31

İki ya da daha fazla evi olan ek vergi ödeyecek! Hayalet evi olan da etkilenecek

İki ya da daha fazla evi olan ek vergi ödeyecek! Hayalet evi olan da etkilenecek

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

Fiş veya faturalar için yeni düzenlemeler yolda. Alışveriş sonrası fiş vermeyen işletmeler ve fiş almayan vatandaş için gelecek cezalar netleşiyor.

AĞIR CEZALAR KAPIDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiş ve fatura gibi belgelerin düzenlenmesi için yeni bir düzenlemeye imza attı. Faturada fiş almayanlar yeni düzenleme kapsamında ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

Kayıt dışı ticaretin azaltılması öngörülürken, vergi paketindeki artırımlı ceza maddeleri nedeniyle hem işletmelerin hem de tüketicilerin ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri konuşuluyor.

VERGİ CEZALARINDA 43 KATI AŞAN TUTARLARDA ARTIŞ YAPILABİLİR

Vergi kayıp ve kaçağını caydırıcı cezalarla önlemeyi hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi cezalarında 43 katı aşan tutarlarda artışlar yapılmasını hedefliyor.

Sözcü’nün haberine göre, cezaların orantısız biçimde belirlendiğini ifade eden Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, cezaların uygulanması halinde alışveriş sonrasında fiş vermeyen işletmelerin ilk ihlalde 10 bin TL, daha sonraki ihlallerinde ise 65 bin liraya kadar para cezası ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Öte yandan alışverişlerden sonra fişini almayan tüketicilere, alışverişin tutarına bakılmaksızın 5 bin lira ceza kesilebilecek.

SAKIZ ALAN ÇOCUĞA 5 BİN LİRA CEZA

Ceza maddelerinin orantısız ve aşırı yüksek olduğunu savunan Türkiye Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) yetkilileri, ceza ile fiş tutarı arasındaki orantısızlığa şu örneği verdi:

“Çocuğunuzu ekmek alması için bakkala gönderdiniz. Çocuk ekmeği alıp bakkaldan çıkarken görevliler fişini sordu. Çocuk da fişi almadığını söyledi. Uygulanacak ceza tam 5 bin lira. Yani ekmeğe diyen çocuğunuz eve 5 bin liralık ceza makbuzuyla dönebilir.”