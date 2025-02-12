Alışverişlerde telefon numarası paylaşanlar dikkat! Uzman isim uyardı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, alışveriş sırasında kasada telefon numarası talep edilmesi konusunda vatandaşların önceden bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda kişisel veri ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bilir, bu konunun en çok şikayet alan başlıklardan biri olduğunu belirtti.

"TELEFON NUMARASI VERME ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR"



Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verilerin işlenme şartlarının açıkça düzenlendiğini hatırlatarak, alışveriş sırasında telefon numarası talebinin vatandaşın rızasına bağlı olduğunu ifade etti. Günümüzde birçok işletmenin müşterilerden doğrudan telefon numarası istediğini ve bunun alışverişin zorunlu bir parçası gibi algılandığını belirten Bilir, bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getirdi.



"Telefon numarası talep edilirken, bunun hangi amaçla istendiği açıklanmalı. Örneğin, reklam ve geri bildirim için mi yoksa ürünün kargo ile teslimi için mi alındığı açıkça belirtilmeli. Kanunen belirlenen veri işleme şartları sağlanmadığında, kişisel verilerin işlenmesi hukuka aykırı hale gelir" diyen Bilir, kişisel verilerin işlenmesine dair sekiz temel şart bulunduğunu ve bunlardan birine dayanılmadığı takdirde veri işlemenin hukuksuz sayılacağını ifade etti.



Ayrıca, KVKK’nın yerleşik içtihatları doğrultusunda, spor salonları ve benzeri işletmelerde parmak izi, retina, göz ya da avuç içi gibi biyometrik verilerin talep edilmesini ölçüsüz bulduklarını belirten Bilir, kişisel verilerin korunması konusunda vatandaşların bilinçli olması gerektiğini söyledi.