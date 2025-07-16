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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Alışverişte dünya devleriyle yarışıyoruz! Kıyafete servet döken ülkeler açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Uluslararası verilere göre giyim harcamalarında zirve değişmedi. Listenin başında yine ABD yer aldı. Türkiye’nin listede üst sıralarda yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

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Alışverişte dünya devleriyle yarışıyoruz! Kıyafete servet döken ülkeler açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:41

Küresel moda endüstrisine dair yapılan son araştırma, hangi ülkelerin giyim ve aksesuar harcamalarına en çok bütçeyi ayırdığını gözler önüne serdi. IMF, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Eurostat gibi önemli uluslararası kurumların verileriyle hazırlanan rapora göre, modaya en fazla para harcayan 12 ülke belirlendi. 'nin de listeye girmesi dikkat çekti.

Alışverişte dünya devleriyle yarışıyoruz! Kıyafete servet döken ülkeler açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

ABD ZİRVEDE, TÜRKİYE LİSTEDE

Modaya olan tutkusunu harcama verileriyle net biçimde gösteren Amerika Birleşik Devletleri, yıllık yaklaşık 558,5 milyar dolarlık giyim ve aksesuar harcamasıyla listenin zirvesinde yer aldı. ’yi 333 milyar dolarla ve 115 milyar dolarla Hindistan takip etti.

Alışverişte dünya devleriyle yarışıyoruz! Kıyafete servet döken ülkeler açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Avrupa’dan İngiltere, Almanya, İtalya; Asya’dan ise Japonya gibi ülkeler de üst sıralarda kendine yer buldu. Ayrıca Brezilya, Fransa, Rusya ve Kanada gibi ülkeler de modaya ayırdıkları yüksek bütçelerle öne çıktı. Moda pazarındaki büyüklüğü ve tüketici eğilimleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin listeye dahil olması, ülkedeki moda bilincinin ve alışkanlıklarının artış gösterdiğini ortaya koydu.

Alışverişte dünya devleriyle yarışıyoruz! Kıyafete servet döken ülkeler açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

EN ÇOK KIYAFETA PARA HARCAYAN ÜLKELER BELLİ OLDU

1. ABD 558,5 milyar dolar
2. Çin 333 milyar dolar
3. Hindistan 115 milyar dolar
4. İngiltere 104,5 milyar dolar
5. Almanya 96 milyar dolar
6. Japonya 76,5 milyar dolar
7. İtalya 74,7 milyar dolar
8. Brezilya 69,5 milyar dolar
9. Rusya 65 milyar dolar
10. Fransa 55 milyar dolar
11. Türkiye 52,6 milyar dolar
12. Kanada 39 milyar dolar

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ETİKETLER
#türkiye
#çin
#tüketim
#Abd
#Modasektörü
#Giyimharcamaları
#Ekonomi
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