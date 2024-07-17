Alışverişte fiş almayana da ceza geliyor! Vergi paketinden çıktı

17 Temmuz 2024 22:13 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 22:15

EYT, yurt dışına çıkış harcı, kredi kartı, POS cihazı! Milyonları ilgilendiren vergi paketinde tüm detaylar belli oldu

EYT, yurt dışına çıkış harcı, kredi kartı, POS cihazı! Milyonları ilgilendiren vergi paketinde tüm detaylar belli oldu

Son dakika | Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi

Son dakika | Bakan Şimşek'ten vergi paketi açıklaması: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi

TBMM'de yeni vergi paketine ilişkin tasarının detayları basına yansımaya başladı. Gelirine göre vergi uygulamasının yanı sıra alışverişlerde fiş verilmesi ve alınması da sıkı takip edilecek.

Vergi kaçırmanın mümkün olmaması için caydırıcı cezalar da gündeme gelecek. Halihazırda ticari işletmelerden fiş ve fatura kesmeyenlere 3 bin 400 lira ceza kesiliyor. Bu cezanın yeni torba yasada katlanması konuşuluyor.

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Vergi uzmanı Abdullah Tolu, "Birinci tespitte 3 bin 400 olarak uygulanan ceza 10 bin lira oluyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira beşinci tespitte 50 bin lira altıncı ve sonraki her tespitte 100 bin lira özel üsulsüzlük cezası kesilecek." dedi.

Fiş kesmeyenlerle beraber, almayanlar da sorumlu tutulacak. Fiş almadığı tespit edilen müşteriler 5 bin lira ceza ödeyecek.

Tolu, "Kanun teklifinde şöyle bir düzenleme var eğer alıcı 5 iş günü içerisinde satıcının fatura düzenlemediğini vergi dairesine bildirirse alıcılara bir özel usül cezası kesilmiyor." şeklinde konuştu.

Satıcılar son dönemde fiş yerine müşteriye adisyon gibi belgeler veriyor. Müşteriler de bunun fiş yerine geçtiğini düşünüyor.

Böyle bir durumda satıcıya iki kat özel üslup cezası kesilecek. Ödenmesi gereken tutar iki katına çıkacak.