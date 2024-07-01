Alkol ve sigara aynı anda zamlanacak! Fiyat güncelleme tarihi belli oldu
Haziran ayı enflasyon verisi için gözler 3 Temmuz tarihine çevrildi. Verilerin ardından alkol ve sigaraya zam bekleniyor. TÜİK açıklamasının ardından alkol ve sigaranın yaklaşık yüzde 20 oranında zamlanması bekleniyor. Vergi artışı en çok ucuz sigaraları etkileyecek.
Alkol ve sigaraya zam bekleniyor.
3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak.
Gelen verilerin ardından alkol ve sigaraya ÖTV zammı gelecek.
TÜİK açıklamasının ardından alkol ve sigaranın yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zamlanacağı öngörüldü.
ALKOL VE SİGARAYA ZAM GELİYOR
3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak.
Enflasyon verilerinin ardından, sigara ve alkole gelecek ÖTV zammı belli olacak.
Yüksek alkollü içeceklerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarının temmuzda yüzde 20 oranında zamlanarak 1. 275 liraya çıkması bekleniyor.
EN UCUZ SİGARA 66 TL OLACAK
Ucuz sigaranın fiyatı da artacak.
Yüzde 20’lik zam ile 56 liraya satılan en ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor.
70 lira civarındaki sigaraların da 10 liraya yakın zamlanacağı öngörüldü.