Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Alkol ve sigara aynı anda zamlanacak! Fiyat güncelleme tarihi belli oldu

Alkol ve sigara aynı anda zamlanacak! Fiyat güncelleme tarihi belli oldu

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:47
Alkol ve sigara aynı anda zamlanacak! Fiyat güncelleme tarihi belli oldu

Haziran ayı enflasyon verisi için gözler 3 Temmuz tarihine çevrildi. Verilerin ardından alkol ve sigaraya zam bekleniyor. TÜİK açıklamasının ardından alkol ve sigaranın yaklaşık yüzde 20 oranında zamlanması bekleniyor. Vergi artışı en çok ucuz sigaraları etkileyecek.

Alkol ve sigaraya zam bekleniyor. 

3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak. 

Gelen verilerin ardından alkol ve sigaraya  ÖTV zammı gelecek. 

TÜİK açıklamasının ardından alkol ve sigaranın yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zamlanacağı öngörüldü.

ALKOL VE SİGARAYA ZAM GELİYOR

3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklanacak.

Enflasyon verilerinin ardından, sigara ve alkole gelecek ÖTV zammı belli olacak.

Yüksek alkollü içeceklerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarının temmuzda yüzde 20 oranında zamlanarak 1. 275 liraya çıkması bekleniyor.

EN UCUZ SİGARA 66 TL OLACAK

Ucuz sigaranın fiyatı da artacak.

Yüzde 20’lik zam ile  56 liraya satılan en ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor. 

70 lira civarındaki sigaraların da 10 liraya yakın zamlanacağı öngörüldü.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...