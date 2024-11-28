Alman bakandan Türkiye'ye övgü dolu sözler! Ticaret ve enerji ortaklığı kurmak isteriz

28 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 09:58

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Berlin'de Alman enerji şirketlerine Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Türkiye’nin daha fazla ticaret ve enerji ortaklığı kurmak istedikleri büyük ülkelerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca Alman bakan, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Almanya​ Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiyi 2035’e kadar 4 katına çıkarmak istediğine işaret ederek bunun çok hızlı büyüyen bir ülke için de dikkati çekici bir şey olduğunu ifade etti.

Bu enerji ortaklığının hedefinin son 10-20 yılda karşılıklı edinilen deneyimleri, projeleri ileriye taşımak için kullanmak ve paylaşmak olduğunu aktaran Habeck, bunun için siyasi çerçevenin ve platformların oluşturduğunu kaydetti.

Habeck, bir yıl önce Ankara’ya yaptığı ziyaretinin verimli sonuçlar getirdiğini söyledi.

ENERJİ JEOPOLİTİĞİ ALMANYA'YI TÜRKİYE​'YE YAKINLAŞTIRIYOR

Şu anda elektriğin yenilenebilir enerjiden sağlanmasını konuştuklarını, Türkiye’deki hava koşullarının bunun için çok uygun olduğuna işaret eden Habeck, ancak sadece elektriğe odaklanılmaması gerektiğini belirtti.

Jeopolitik açıdan enerji ve enerji politikasının önem kazandığını anlatan Habeck, Almanya’nın enerjinin sadece ticaret yapılacak bir değer değil, devletin kendi amaçları için kullanabileceği bir silah olduğunu öğrendiğini söyledi.

Habeck, dünyaya bakıldığında bu durumun enerji politikasıyla sınırlı kalmadığını, ticari ilişkilerin, tedarik zincirlerinin ve pazarların son aylarda artan bir hızla güç çıkarlarının kabul ettirilmesi için bir araç olarak kullanıldığını belirtti.

"DAHA FAZLA REFAH" KOŞULU

Alman bakan, "Belki bir zaman herkesin, ticaretin ve sınırların, kısıtlamaların ve gümrüklerin kaldırılmasının ülkeler ve insanlar için daha fazla refah sağlayacağını fark ettiği bir dünyaya geri dönmek mümkün olur." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda enerji ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi gerektiğini aktaran Habeck, bunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler olduğunu kaydetti.