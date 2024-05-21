Alman devinden dolar analizi: Yılın ikinci yarısına işaret etti

21 May 2024 15:44 - Güncelleme : 21 May 2024 15:45

Deutsche Bank, ABD dolarının yılın ikinci yarısındaki performansı için önemli bir analiz yaptı.

YÜKSELİŞ İKİNCİ YARIYA TAŞINACAK

Deutsche Bank, dolarda yükseliş beklentisini yılın ikinci yarısına taşıdı. Buna destek olarak da ABD tahvil getirilerinin diğer gelişmiş ülkelerden daha yüksek kalması durumunu ve ABD faiz oranlarındaki indirimlerin para birimi üzerinde sınırlı bir etki ortaya çıkaracağını gösterdi.

YÜKSEK GETİRİLİ PARA OLMAYA DEVAM EDECEK

Bankanın Döviz Araştırmalarından Sorumlu Küresel Başkanı George Saravelos, yayımladığı bir notta "Dolar, gelişmiş dünyada ikinci en yüksek getirili para birimi olmaya devam edecek ve bu tarihsel olarak portföy girişlerini destekleyen bir durum" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 3 YÜKSELDİ

ABD para birimi bu yıl şu ana kadar tüm G-10 para birimlerinden daha iyi performans göstererek Bloomberg Dolar Spot Endeksi'ni neredeyse yüzde 3 yükseltti. Piyasalar Fed'in ve ABD'nin ekonomik dayanıklılığını şahin bir şekilde yeniden fiyatladı.

Saravelos yayımladığı notta, ABD ekonomisinde beklenmeyen bir zayıflamanın ya da olası bir Trump yönetiminin zayıf dolar politikası lehine bir duruşunun kendi görüşüne yönelik en büyük riskleri oluşturacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan, İsviçre frangı ve İsveç kronunda da düşüş eğilimi gören Saravelos, AMB'nin Fed'den beş ay önce gelecek ay faiz indirimine başlayacağını kaydetti.