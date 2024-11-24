Alman elektronik devi hem işçi çıkarak hem de maaş düşürecek

24 Kasım 2024 06:56 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 06:57

Almanya'nın elektronik devi Robert Bosch GmbH hem eleman sayısını azaltacak hem de var olan elemanların maaşlarında düşürmeye gidecek. Karar ekonomi çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı.

Alman elektronik ve mühendislik devi Bosch, çalışan maliyetlerini azaltmak amacıyla 10 bin işçinin maaşlarını düşüreceğini ve çalışma saatlerini azaltacağını duyurdu. Firma sözcüsü, haftalık çalışma süresinin 38-40 saatten 35 saate indirileceğini ve buna bağlı olarak maaşlarda yüzde 12,5 oranında bir kesinti yapılacağını açıkladı.

Düşen araç talebi nedeniyle Bosch, daha önce dünya genelinde 5 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirketin ürettiği parçalar, dünya çapında yaklaşık 1,5 milyon araçta kullanılıyor. Bosch, son dönemde yeni teknolojilere büyük yatırımlar yapmayı tercih ediyor.

Bloomberg’e göre, Bosch’un aldığı bu yeni önlemler 2025 yılının mart ayından itibaren ilk olarak Almanya’nın Gerlingen kentindeki merkezde uygulanacak. Ardından, Schwaebisch-Gmuend ve Schwieberdingen’de benzer adımların atılması bekleniyor.