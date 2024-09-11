Alman otomotiv devi Volkswagen fabrikalarına kilit vuruyor! 300 bin kişi işsiz kalacak

11 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:50

Avrupa’nın en büyüğü, Alman ekonomisinin lokomotifi ünlü araç markası Volkswagen, bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı. Otomotiv devinin aldığı karar araç piyasalarında şok etkisine neden oldu. Şirket bazı modellerinde ise fiyat artışlarına gitti. Almanya'da otomotiv sektörünün elektrikli araç teknolojisine 200 milyar euroyu aşan yatırım yapması planlanıyor.

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Otomotiv dünyası Avrupa ve Almanya ekonomisinde yaşanan daralma ve ucuz Çin arabalarının sektörü domine etmesiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Otomobil piyasalarını zora sokacak yeni bir hamle Volkswagen’den geldi. Ünlü marka Almanya’daki bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı.

300 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Şirketin kapatmak istediği fabrikalarda 300 bin kişi çalışıyor. Yapılan açıklamada bu hamlenin kısa vadede gerekli olan yapısal düzenlemeler için yeterli olmadığının altı çizildi.

Rekabet gücünü artırmak amacıyla üretim tesislerinin kapatılmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade edildi. İşçi Konseyi ile alınan tüm önlemler değerlendirildikten sonra bu kararın alındığını açıklayan Volkswagen, iş güvencesini de sonlandırma kararıyla dikkat çekti.

Tesla ve Çinli markaların artan rekabet, yükselen enflasyon rakamları enerji maliyetlerindeki artış, yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle Alman otomobil üreticileri zor duruma düştü.

İŞÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Fabrikaların kapatılacağının duyurulmasının hemen ardından sendikalar duruma karşı çıktı. Sendikalar durumu kabul edilemez bulurken işçiler kapatmaları protesto etti. Çalışanlar, iz Volkswagen'iz, siz değilsiniz” ve “İş güvencesinden elinizi çekin” gibi sloganlarla yönetimi eleştirdi.

Otomotiv sektöründe elektrikli araçların ön plana çıkmasıyla Alman otomobil üreticileri bu alana 200 milyar euroyu aşan yatırımlar yapmayı planlıyor. Ülkede otomotiv sektörü istihdamın yüzde 3’ünü ve ülkenin toplam katma değerinin yüzde 5’ini oluşturuyor.

Almanya’da üretilen otomobillerin yüzde 70’i İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD’ye ihraç ediliyor. Ayrıca, son yıllarda Çin de Alman otomobil üreticileri için önemli bir pazar haline geldi.

FİYAT ARTIŞLARI GELDİ

Öte yandan marka içten yanmalı motorlu araçlarının çoğunda fiyat artışına gitti. Şirket fiyat artışlarını bayilere gönderdiği bir yazı ile açıkladı. Buna göre en büyük fiyat artışı 2 bin 500 euro ile Touareg modelinde gerçekleşti.

En düşük artış ise 500 euro ile Taigo ve T-Cross modellerinde oldu. En çok satan modeller arasında yer alan Golf ve Tiguan'ın fiyatları ise 1100 euro civarında artırıldı.