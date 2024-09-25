Alman sendika, Volkswagen'i tehdit etti! Gerginlik en üst seviyeye çıktı

25 Eylül 2024 17:14 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:18

Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasında anlaşmazlık sürüyor. Volkswagen işçileri Almanya'daki fabrika kapatmalarına ve iş kayıplarına karşı grev tehdidinde bulundu.

Volkswagen​ Grubu ve Volkswagen yönetimi IG Metall liderleri tarafından grev​ tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Volkswagen ile sendikalar, kapsamlı maliyet kesintileri için 25 Eylül Çarşamba günü müzakerelere başladı. İki taraf arasındaki gerginlik, yılların en yüksek seviyesine çıktı.

VOLKSWAGEN SENDİKAYLA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Görüşmelerin merkezinde, otomobil üreticisinin bu ayın başlarında onlarca yıllık iş güvencelerini kaldırmasının ardından Almanya'daki fabrikalarını ilk kez kapatma planı yer alıyor. Metal işçilerinin sendikası IG Metall, bu planlara karşı mücadele edeceğini ve Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisini haftalarca felç edebilecek grev tehdidinde bulunacağını duyurdu.

Sendikanın baş müzakerecisi Thorsten Groger, "Bizimle fabrika kapatmaları ve toplu işten çıkarmalar hakkında görüşme yapılmayacak" dedi. Şirketin kesinti planlarına sadık kalması durumunda "on binlerce meslektaşın şirketi doğru yola geri döndüreceğini" de sözlerine ekledi.

Şirketin bu yıl fabrika kapatma kararlarını zorla geçirmesi ve15.000'den fazla kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Otomobil üreticisinin iki ila üç tesisini kapatmayı planladığı, Almanya'daki beş tesisin de değerlendirildiği belirtildi.

Denetim kurulundaki koltukların yarısı işçi temsilcileri tarafından tutuluyor ve %20 hisseye sahip olan Alman Aşağı Saksonya eyaleti genellikle sendikaların yanında yer alıyor.

Görüşmelerin ilk turu Hannover'de gerçekleşecek ve sendika üyelerinin mekanın dışında protesto düzenlemesi bekleniyor. Volkswagen işçileri Almanya'daki fabrika kapatmalarına ve iş kayıplarına karşı grev tehdidinde bulundu.