Alman – Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı değişti

02 Temmuz 2024 13:35 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 13:58

DEİK'te yeni İş Konseyleri başkanı seçildi.

Türkiye-Almanya İş Konseyi'nin yeni Başkanı Christian Wulff oldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye – Almanya İş Konseyi Yürütme Kurulu İstanbul’da yapıldı.

Türk ve Alman iş insanlarının katılımı ile. Mutabakat Zaptı imzalandı.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Alman – Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff yaptığı konuşmada Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ticaret hacmine dikkat çekti.

Almanya, Türkiye'nin AB içindeki ticaret ortaklığına değinen Christian Wulff, "İkili ticaret hacmi 49,7 milyar dolara ulaştı” dedi.

İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Almanya'da kurulan Alman-Türk İş Konseyi ile birlikte ticari ilişkilerin ivme kazanacak.

Almanya Federal Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff Türkiye ve Almanya arasında yeni yatırımları yoğunlaştırmak, gerçekleştirmek ve iyi bir işbirliğiyle iki ülke arası ticaretin büyümesini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

Yeni kurulan Alman - Türk İş Konseyi olarak Ar-Ge, Dönüşüm, ikili yatırımlar vb. alanlardaki faaliyetlerin devam edeceği aktarıldı.

Türkiye'nin Almanya'nın en büyük potansiyel ortağı olduğunu belirten Wulff, 50 milyar euroyu aşan mevcut ticaret dengesine dikkat çekti.