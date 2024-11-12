Alman yatırımcı morali kasım ayında düştü! Nedeni Trump zaferi mi?

12 Kasım 2024 16:03 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:21

Alman yatırımcı güveninin kasım ayında zayıfladığını belirten ZEW ekonomik araştırma enstitüsü salı günü yaptığı açıklamada, ekonomik güven endeksinin ekim ayındaki 13,1 puandan 7,4 puana gerilediğini bildirdi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretim sektörü uzun süreli bir durgunluktan kurtulmaya çalışırken, özellikle otomobil üreticileri ABD'de başkan seçilen Trump'ın vaat ettiği olası gümrük vergileri de dahil olmak üzere yeni tehditlere hazırlanıyor.

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Almanya ekonomisine yönelik yatırımcı güveni, ülkedeki sanayi sektöründen gelen bir dizi kötü haberin, üç partili hükümetin çöküşünün ve Donald Trump'ın seçilmesinin ardından kasım ayında beklenmedik şekilde kötüleşti.

ALMAN YATIRIMCI GÜVENİ DÜŞTÜ

Alman yatırımcı güveni siyasi çatışma ve Trump'ın zaferiyle geriledi. Mevcut koşulların bir ölçüsü olan ankette 4-11 Kasım tarihleri ​​arasında yapılan ankette de sürpriz bir düşüş görüldü. ZEW enstitüsünün beklenti endeksi bir önceki ayın 13,1'inden 7,4'e düştü. Ekonomistler 13,2'ye çıkacağını tahmin etmişti.

ZEW Başkanı Achim Wambach Salı günü yaptığı açıklamada, "Almanya'ya yönelik ekonomik beklentiler Trump'ın zaferi ve koalisyonun sonlanmasından etkileniyor" dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNİN GELECEĞİ KARANLIK

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretim sektörü uzun süreli bir durgunluktan kurtulmaya çalışırken, özellikle otomobil üreticileri ABD'de başkan seçilen Trump'ın vaat ettiği olası gümrük vergileri de dahil olmak üzere yeni tehditlere hazırlanıyor.

Volkswagen AG'nin kendi ülkesinde eşi benzeri görülmemiş fabrika kapatmaları görüşmeleri yapılırken, bu tür sıkıntılar tedarik zincirini de etkiliyor. Parça üreticileri Schaeffler AG ve ZF Friedrichshafen AG binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte %0,2 büyüyerek resesyondan şaşırtıcı bir şekilde kurtuldu ancak önceki üç aya ait veriler sert bir şekilde aşağı yönlü revize edildi.

Ekonomik kasvete, Şansölye Olaf Scholz'un geçen hafta Maliye Bakanı Christian Lindner'i şok edici bir şekilde görevden almasının ardından artan siyasi belirsizlik de eklendi. Hükümet yetkililerine göre, iktidardaki Sosyal Demokratlar ve muhalefet milletvekilleri 23 Şubat'ta erken federal seçim yapma konusunda anlaşmaya vardı.

ALMAN ŞİRKETLERİ SİPARİŞLERİ ALMAKTA ZORLANIYOR

Ifo Enstitüsü'ne göre, Alman şirketleri siparişleri almakta ciddi sorunlar yaşıyor. Ekim ayında şirketlerin %41,5'i bu sorunu bildirdi, bu oran Temmuz ayında %39,4'tü. Üretimde, tüm şirketlerin neredeyse yarısı yetersiz talep bildirdi.