Almanlar bu kez cidden batıyor

Almanya’da şirketlerin üzerindeki ekonomik baskı giderek artıyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ifo’nun nisan ayı iş dünyası anketine göre, ülkedeki şirketlerin yüzde 8,1’i faaliyetlerini sürdürememe riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Yani kabaca söylemek gerekirse, Almanya’daki her 12 şirketten biri ayakta kalmakta zorlanıyor.
Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, ekonomik görünümün hâlâ oldukça kırılgan olduğuna dikkat çekti. Wohlrabe’ye göre jeopolitik belirsizlikler ve zayıf ekonomik tablo nedeniyle iflasların önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi şaşırtıcı olmayacak.
En dikkat çekici tablo perakende sektöründe ortaya çıktı. Ankete katılan perakende şirketlerinin yüzde 17,4’ü, yani neredeyse her altı firmadan biri, ekonomik varlığını sürdürmekte ciddi risk gördüğünü belirtti. Bu oran, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye.
Bunun temel nedeni ise tüketicilerin harcamalarını kısmış olması. Yüksek yaşam maliyetleri ve belirsizlik ortamı, Alman vatandaşlarını daha temkinli davranmaya itiyor. İnsanlar harcamak yerine tasarrufu tercih ediyor. Bir de buna çevrim içi ticaretin artan baskısı eklenince, geleneksel mağazaların işi iyice zorlaşıyor.
Toptan ve perakende ticaretin genelinde ise risk altında olduğunu söyleyen şirketlerin oranı yüzde 11,6’ya ulaştı.
Ifo verilerine göre sektör fark etmeksizin şirketlerin karşı karşıya olduğu üç temel sorun öne çıkıyor. İlk sırada sipariş eksikliği ve zayıf talep var. Ekonomideki yavaşlama, müşterilerin harcamalarını azaltmasına neden oluyor ve bu da şirket gelirlerini doğrudan vuruyor.
İkinci büyük sorun, yükselen işletme giderleri ve enerji maliyetleri. Özellikle sanayi şirketleri için bu yük artık ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
Üçüncü başlık ise artan bürokratik yükler. Şirketler, operasyonlarını sürdürürken yalnızca ekonomik değil, idari baskılarla da mücadele ediyor.
Talebin düşmesi ve müşterilerin ödeme güçlüğü yaşaması, firmaların nakit akışını bozuyor. Sonuçta birçok işletmede likidite sıkıntısı baş gösteriyor.
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 7,6’sı ekonomik varlığını sürdürememe riski taşıdığını bildiriyor. Özellikle oteller, restoranlar ve yiyecek-içecek işletmelerinde tablo daha da ağır. Bu alanlarda risk oranı yaklaşık yüzde 20’ye kadar çıkmış durumda.
Reklamcılık ve pazar araştırması sektörlerinde ise şirketlerin yüzde 14,3’ü ciddi ekonomik tehdit altında olduğunu ifade ediyor.
İmalat sanayisinde risk oranı sınırlı da olsa gerileyerek yüzde 7,5’e düştü. Ancak bu, sorunların sona erdiği anlamına gelmiyor. Yüksek enerji ve hammadde maliyetleri, Almanya’nın ihracata dayalı sanayi yapısını zorlamayı sürdürüyor. Üreticiler bir yandan artan maliyetlerle mücadele ederken, diğer yandan küresel talepteki yavaşlamayla karşı karşıya.