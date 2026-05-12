Almanlar bu kez cidden batıyor

EN ZOR DURUMDAKİ SEKTÖR: PERAKENDE

En dikkat çekici tablo perakende sektöründe ortaya çıktı. Ankete katılan perakende şirketlerinin yüzde 17,4’ü, yani neredeyse her altı firmadan biri, ekonomik varlığını sürdürmekte ciddi risk gördüğünü belirtti. Bu oran, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye.

Bunun temel nedeni ise tüketicilerin harcamalarını kısmış olması. Yüksek yaşam maliyetleri ve belirsizlik ortamı, Alman vatandaşlarını daha temkinli davranmaya itiyor. İnsanlar harcamak yerine tasarrufu tercih ediyor. Bir de buna çevrim içi ticaretin artan baskısı eklenince, geleneksel mağazaların işi iyice zorlaşıyor.

Toptan ve perakende ticaretin genelinde ise risk altında olduğunu söyleyen şirketlerin oranı yüzde 11,6’ya ulaştı.