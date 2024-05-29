Almanya 30 bin yabancı işçi arıyor! Türkiye de listede

29 May 2024 16:58 - Güncelleme : 29 May 2024 17:32

Fahiş fiyat için hükmü verildi, 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası geliyor

Fahiş fiyat için hükmü verildi, 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası geliyor

Almanya'nın en büyük demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB), nitelikli iş gücü açığını çözmek için yurt dışından eleman getirecek. DB Tunus’tan makinist, Türkiye'den elektronikçiler alacak. DB, makinistlerin yanı sıra elektronikçi, ray işçicisi, inşaat mühendisi, kamyon ve otobüs şoförü ile üstyapı montajcıları da arıyor.

700'E YAKIN YABANCI UZMAN ALDI

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; DB, 2019 yılı sonunda yurtdışından işçi alımı için özel bir bölüm kurdu. Son üç yılda yurtdışından yapılan hedefli işe alımlar sonucu 700'e yakın uzman ile sözleşme imzalandı. Bu bağlamda ağırlıklı olarak Tunus ve Mısır'dan makinistler, Türkiye'den ise elektronikçiler Deutsche Bahn bünyesine katıldı.

30 BİN YENİ İSTİHDAM

Deutsche Bahn, bu yıl alanında uzman elemanlar 30 bin yeni çalışan işe almayı planlıyor. Demiryolu işletmeleri birliği Allianz Pro Schiene'ye göre, çevre ve iklim koruma açısından da önemli olan ulaşım dönüşümünün başarıyla gerçekleşebilmesi gerekiyor. Bu nedenle her yıl 5 bin ila 10 bin ek makiniste gereksinim var. Ancak mevcut durumda yılda bin ila 2 bin yeni çalışan işe alınabiliyor.

350’DEN FAZLA UZMAN İŞE ALINDI

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Müdürü Kerstin Wagner, Alman iş gücü piyasasının dramatik bir şekilde değiştiğini ifade etti. Wagner göçün bu sorunun çözümünün önemli bir parçası olduğunu anlatarak sadece 2023 yılında, 2024'te işe başlamak üzere yurtdışından 350'den fazla uzman elemanın işe alındığını ifade etti.

Makinistlerin yanı sıra elektronikçiler, ray işçileri, inşaat mühendisleri, kamyon ve otobüs şoförleri ile üstyapı montajcıları da aranıyor.

ALMAN ULAŞIM SEKTÖRÜNDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI BÜYÜK

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) Yetenek Merkezi (Kofa) tarafından yapılan bir araştırma, Almanya'da ulaşım mesleklerindeki nitelikli iş gücü açığının giderek arttığını gösterdi.

Alman Ulaşım Şirketleri Birliği de otobüs ve tramvay sürücülerine olan acil ihtiyaca sürekli dikkat çekiyor. Birlik, söz konusu alanlardaki sürücü açığı nedeniyle Berlin'de otobüs seferlerinin azaltılmasına yol açtığını bildirdi.

DB'den yapılan açıklamada son olarak 13 Mısırlı makinistin gelecek Haziran ayında DB Regio Bayern'de çalışmaya başlayacağı bildirildi. Mısırlı makinistler, Kahire ve Münih'te dil kursları ve mesleki eğitimler aldı. Devlet iştirakli DB, Almanya'da iş güvencesinin yüksek olduğu güvenilir işverenler arasında yer alıyor.