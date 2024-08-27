Almanya ekonomisinde resesyon endişesi! "Ekonomi durgunluk içinde sıkışmış"

27 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:14

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), ülke ekonomisine yönelik açıkladığı verilerde Almanya’nın yüzde 0,1 küçüldüğünü açıkladı.

ALMANYA KÜÇÜLÜYOR

Dünyanın ise 3'üncü ekonomisi olan Almanya 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 0.4 küçüldü. Destatis’in açıkladığı veriler ülkenin yüzde 0,1 daha küçüldüğünü ortaya koydu.

UMUDU YİTİRMEK İÇİN ÇOK ERKEN

Yeni bir resesyon riskine giren Almanya için değerlendirmelerde bulunan ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, "Zayıf hane halkı tüketimi ve inşaat sektöründeki düşüş, Alman ekonomisini ikinci çeyrekte yeniden daralmaya sürükledi. Ekonomide görünüm çok parlak olmasa da umutları yitirmek için henüz çok erken" dedi.

EKONOMİ DURGUNLUK İÇİNDE

Brzeski, açıklamalarının devamında "Gerçek şu ki Alman ekonomisi şu anda konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında olmanın ne demek olduğunu zor yoldan öğreniyor. Ekonomi durgunluk içinde sıkışmış durumda" değerlendirmesini yaptı.