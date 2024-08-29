Almanya enflasyonu ağustos ayında sürpriz düştü

29 Ağustos 2024 17:05 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:09

Almanya’da enflasyon ağustos ayında yüzde 2′ye azalarak sürpriz bir düşüş kaydetti. Bu oran, Reuters’ın analistler arasında yaptığı ankette tahmin edilen yüzde 2,3′ün altında kaldı. Reuters anketi, CPI’nin %2,3 olarak gerçekleşeceğini öngörmüştü. Aylık bazda ise uyumlu TÜFE yüzde 0,2 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay para politikası değerlendirmesi için toplanması planlanıyor. Bu nedenle, Almanya'dan Perşembe günü açıklanması beklenen Uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) enflasyon verileri, merkez bankasının politika kararları üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle önem arz ediyordu.

ALMANYA ENFLASYONU BEKLENTİLER ALTINDA DÜŞTÜ

Birkaç büyük Alman eyaleti Perşembe günü günün erken saatlerinde enflasyonda gevşeme bildirdi.

Veriler, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz oranı kesintilerine ilişkin ipuçlarını yakından izleyeceği avro bölgesi enflasyon rakamlarının yayınlanmasından bir gün önce geldi.

Özellikle Almanya olmak üzere Avro Bölgesi ekonomilerinden gelen enflasyon verilerinin kalıcı bir dezenflasyonist eğilime işaret etmesi halinde, Euro (EUR), özellikle ABD Doları (USD) karşısında son dönemde sergilediği güçlü yükseliş eğiliminin bir kısmını kaybedebilir.

Almanya'da enerji ve gıda maliyetlerinin çıkarıldığı çekirdek enflasyon, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 olarak gerçekleşti ve Temmuz ayındaki yüzde 2,9′dan biraz daha düşük geldi.

Destatis verileri, ağustos ayında enerji maliyetlerinde yıllık %5,1′lik bir düşüş olduğunu gösterdi.