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 | Bengü Sarıkuş

Almanya Merkez Bankası'ndan savaş ekonomisi için kritik yorum

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın başta petrol fiyatları olmak üzere olumsuz ekonomik sonuçları konusunda uyardı.

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Almanya Merkez Bankası'ndan savaş ekonomisi için kritik yorum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 15:20

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi de olan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Frankfurt Avro Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Alman ekonomisinin yeni hükümetin harcama planlarıyla daha önce beklenenden daha iyi performans göstereceğini söyledi.

Almanya Merkez Bankası'ndan savaş ekonomisi için kritik yorum

Almanya'da sürdürülebilir yüksek büyümenin ancak yapısal düzenlemelerin de yapılmasıyla mümkün olabileceğine de işaret eden Nagel, “Para harcamak tek başına yeterli değildir.” dedi.

Almanya Merkez Bankası'ndan savaş ekonomisi için kritik yorum

Nagel, Almanya'da iş gücü arzının genişletilmesi, enerji dönüşümünün daha da ilerletilmesi, planlama ve onay prosedürlerinin hızlandırılması ve aşırı bürokrasinin azaltılması gerektiğini anlatarak, “Ardından, altyapı, araştırma, inovasyon, dijitalleşme ve savunma için sağlanan ek fonlar etkin ve verimli bir şekilde kullanılırsa, artan hükümet harcamaları büyümeyi sürdürülebilir ve daha yüksek bir yola sokabilir. Bu Almanya için bir başarı öyküsüne dönüşebilir.” ifadelerini kullandı.

Almanya Merkez Bankası'ndan savaş ekonomisi için kritik yorum

İsrail ve İran arasındaki savaşın ekonomi üzerindeki sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nagel, Orta Doğu'daki durumun nasıl gelişeceğini değerlendirmenin hala zor olduğunu ve bu nedenle ekonomik etkinin henüz somut olarak tahmin edilemediğini belirtti.

Almanya Merkez Bankası'ndan savaş ekonomisi için kritik yorum

Nagel, “Uzun süreli ve ciddi bir çatışmanın ortaya çıkması halinde, örneğin petrol fiyatları önemli ölçüde artabilir. O zaman ekonomik görünüm, hem ekonomi hem de fiyatlar açısından bugün size anlattıklarımdan belirgin bir şekilde farklı olabilir.” diye konuştu.

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