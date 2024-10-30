Almanya resesyonun eşiğinden döndü

30 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:57

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, zor bir dönemden geçiyor. IMF Almanya'nın bu yıl sıfır büyüme kaydedeceğini ifade ederken ülkedeki ekonomik veriler çapıcı gerçekleri ortaya koyuyor.

Almanya, üçüncü çeyrekte resesyondan kıl payı kurtuldu. Resmi verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Temmuz-Eylül döneminde %0,2’lik bir büyüme kaydederek ekonomide yaşanan daralmanın ardından biraz nefes aldı. Alman Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ikinci çeyrekteki büyüme verilerini ise %0,1 daralma olarak güncelledi.

BÜYÜK EKONOMİLER ARASINDA EN ZAYIF EKONOMİ

Alman ekonomisi, geçtiğimiz yıl pandemi sonrası ilk kez küçülme yaşamıştı. Ancak bu yılki görünüm de pek iç açıcı değil. Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya ekonomisinin bu yıl sıfır büyüme kaydedeceğini öngörüyor. Bu da büyük ekonomiler arasında en zayıf performans olarak öne çıkıyor.

Almanya'nın ekonomik durumu, ülkenin en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen'deki krizle daha da gözler önüne serildi. Volkswagen, yılın ilk dokuz ayında işletme karında %21'lik bir düşüşle 12,9 milyar euroya geriledi. Şirket, Almanya’daki bazı fabrikaları kapatma ihtimalini değerlendirirken, binlerce işçinin işten çıkarılabileceğini açıkladı.