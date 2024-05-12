Almanya ve Rusya şifayı Aksaray'da buldu! İlaç endüstrisinin vazgeçilmezi: Sırada Polonya ve Hollanda var

12 May 2024 09:45 - Güncelleme : 12 May 2024 09:53

Tarım ve hayvancılık alanında ülke genelinde ilk 10 içinde yer alan Aksaray'da organik sarımsak üretiminde de önemli bir başarısı var. Bu tarım kentinde üretilen organik sarımsaklar, Rusya ve Almanya gibi ülkelere gönderilerek antibiyotik ilaç sanayisinde kullanılıyor.

YÜZDE 100 ORGANİK RAPORU VAR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organik tarım sertifikası alan sarımsaklar; Rusya ve Almanya'da bir dizi analizden geçerek tamamen organik olduklarına dair yüzde yüzlük bir rapora sahip...

"İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI HERHANGİ BİR KİMYASAL KULLANILMIYOR"

Acıpınar köyünde bulunan Aksaray'ın organik sarımsak üretimini yapan Uğur Öngün, üretim ve ihracat konusunda bütün detayları İhlas Haber Ajansı muhabirine paylaştı.

Organik tarımda 6. yıllarının olduğunu, 2017’den bu yana organik tarım ile uğraştıklarını söyleyen Öngün, "İnşallah 2024’ün, yani 7. yılımızın hasadını bu yıl alacağız. Verimde herhangi bir düşüklük yok. Organik tarımda biz herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. İnsan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Sadece su, deniz yosunu ve leonardit, yani doğal madenlerle beslemelerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN AVRUPA PAZARIMIZ VAR"

Rusya’ya Türkiye’den sarımsak ihracatını ilk kendilerinin yaptığının altını çizen Öngün, "O zaman sürecinden beri Rusya’ya ihracat olarak çalışıyoruz. Şu an Avrupa pazarımız var. Organik tarım sertifikamızla giriyoruz zaten pazarlarımıza. Ürünlerimiz yüzde yüz doğal ve organiktir. Zaten bu yabancı ülkelere girerken bakanlıktan onaylı sertifikalarla giriyor. O ülkede de ayrıca bir analize giriyor. Oralarda da tam organik olarak testlerden geçiyor. Türkiye’de tek organik sarımsak olarak üretimimiz var. İlk etapta zaten biz 10 dönüm ile başlamıştık. Şu an 100 dönüme yakın bir organik sarımsak üretimimiz var. 100 bin metrekareden organik sarımsak olarak en düşük aldığımız verimler 200 ton bandında” diye konuştu.

SIRADA POLONYA VE HOLLANDA DA VAR

Yurtdışındaki ilaç firmalarından talep geldiğine dikkat çeken organik sarımsak üreticisi Öngün, “Biz bunu 2017 yılında Rusya’ya ilaç firmasına vermiştik. İçindeki selenyum ve germanyum oranlarının, diğer bir takım değerlerin yüksek geldiği zaten analiz raporlarımızda vardı. İlk etapta Rusya’ya antibiyotik firmasına girmiştik. 2017 yılından bu yana biz zaten Rusya ile çalışıyoruz. Ama bu Rusya Ukrayna savaşından dolayı biraz etkilendik. Gönderim tonajımız biraz daha düştü. O yüzden Avrupa pazarına giriyoruz. Bu yılki hedefimiz de inşallah ilaç sanayi olarak bir firmadan talep aldık. Orada görüşmelerimiz var ve Almanya’da büyük bir alışveriş merkezinin Ceo’su ile görüşme yaptık ve bizden talep ettiler. Tabii ki organik şartıyla talep oldu. Biz buradan çalışmalarımızı yaptık, raporlarımızı gönderdik. Şu an Rusya ve Almanya’ya halen gönderiyoruz. Sırada Polonya ve Hollanda da var. Ben daha çok İngiltere pazarına girmeyi istiyorum. Organik sarımsaklarımız yurtdışında özellikle ilaç sanayi ve gıda sektöründe kullanılıyor” dedi.