Almanya'da döner fiyatı arttı, ilginç çözüm önerisi geldi: Devlet karşılasın
Almanya'da sosyal medyanın gündeminin bir numaralı maddesi döner fiyatlarındaki artış oldu. Artışa karşı Sol Parti'den ilginç bir çözüm önerisi geldi. Sol Parti, döner fiyatlarının bir kısmını devletin karşılamasını istedi.
Almanya'da döner fiyatlarındaki artış gündeme oturdu. Sol Parti’den fiyat artışına ilginç çözüm önerisi geldi. Partililer, sosyal medyada 'Olaf döneri ucuzlat' çağrısı yapılıyorsa ‘acil durum’ olarak algılanması gerektiğini dikkat çekerek "Döner yemek isteyenlere devlet desteği sağlansın" açıklaması geldi. Sol Parti'nin bu ilginç açıklamasını ise Alman BILD gazetesi duyurdu.
ALMANYA’DA DÖNER FİYATLARI 10 EUROYA DAYANDI
Almanya'da döner fiyatları gramajına göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 Euro. Münih ve Frankfurt gibi turistik yerlerde ise 10 Euro sınırında.
‘DÖNERİN YARISINI DEVLET KARŞILASIN’ ÖNERİSİ GELDİ
Sol Parti, öğrencilerin dönere 2.50 Euro, yetişkinlerin de 4.90 Euro vermesini; kalan miktarın devlet tarafından karşılanmasını istiyor.
Sol Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Politikası Sözcüsü Kathi Gebel, başbakana seslendi.
"Şayet gençler, 'Olaf döneri ucuzlat' diyorsa bu bir internet şakası değil, aksine bir acil yardım çağrısıdır" dedi.
Gıda maddelerinin lüks ürün haline gelmemesi için devletin müdahale etmesini istedi.