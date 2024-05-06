Almanya'da döner fiyatı arttı, ilginç çözüm önerisi geldi: Devlet karşılasın

06 May 2024 15:53 - Güncelleme : 06 May 2024 15:58

EPDK’dan benzin ve motorin için yeni karar! Akaryakıtta tek fiyat dönemi başlıyor

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Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada

Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada

Almanya'da döner fiyatlarındaki artış gündeme oturdu. Sol Parti’den fiyat artışına ilginç çözüm önerisi geldi. Partililer, sosyal medyada 'Olaf döneri ucuzlat' çağrısı yapılıyorsa ‘acil durum’ olarak algılanması gerektiğini dikkat çekerek "Döner yemek isteyenlere devlet desteği sağlansın" açıklaması geldi. Sol Parti'nin bu ilginç açıklamasını ise Alman BILD gazetesi duyurdu.

ALMANYA’DA DÖNER FİYATLARI 10 EUROYA DAYANDI

Almanya'da döner fiyatları gramajına göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 Euro. Münih ve Frankfurt gibi turistik yerlerde ise 10 Euro sınırında.

‘DÖNERİN YARISINI DEVLET KARŞILASIN’ ÖNERİSİ GELDİ

Sol Parti, öğrencilerin dönere 2.50 Euro, yetişkinlerin de 4.90 Euro vermesini; kalan miktarın devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

Sol Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Politikası Sözcüsü Kathi Gebel, başbakana seslendi.

"Şayet gençler, 'Olaf döneri ucuzlat' diyorsa bu bir internet şakası değil, aksine bir acil yardım çağrısıdır" dedi.

Gıda maddelerinin lüks ürün haline gelmemesi için devletin müdahale etmesini istedi.