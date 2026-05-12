Almanya’da yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9’a çıktı. Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, özellikle akaryakıtta tüketicinin cebini zorlamaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Almanya’da enflasyon yeniden hızlandı! Enerji faturası ağırlaşıyor Almanya'da nisan ayında yıllık enflasyonun %2,9'a yükselmesi, Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklanan enerji fiyatlarındaki artışla ilişkilendiriliyor. Almanya'da yıllık enflasyon mart ayında %2,7 iken nisanda %2,9'a çıktı. Bu oran, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış %10,1 olarak gerçekleşti; akaryakıt fiyatları %26,2, ısınma yakıtı ise %55,1 arttı. Orta Doğu'daki çatışmaların ham petrol fiyatları üzerindeki baskısının enflasyondaki yükselişte etkili olduğu belirtildi. Gıda fiyatlarındaki artış %1,2 seviyesinde kalarak genel enflasyonun altında kaldı. Şirketlerin artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtmaya hazırlandığı ifade edildi.

Almanya’da enflasyon yeniden yukarı döndü. Federal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı nihai verilere göre, mart ayında yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9’a yükseldi.

Böylece ülkede enflasyon, Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefi ise yine geride kaldı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI İTTİ

Artışın merkezinde yine enerji var. İran ile yaşanan gerilimin küresel petrol piyasalarına yansıması, Almanya’da özellikle akaryakıt fiyatlarını belirgin şekilde yukarı taşıdı.

Martta yüzde 7,2 artan enerji fiyatları, nisanda yıllık bazda yüzde 10,1 yükseldi. Destatis’e göre bu yükselişte Orta Doğu’daki çatışmaların ham petrol fiyatları üzerindeki baskısı etkili oldu. Akaryakıt fiyatları yıllık bazda yüzde 26,2 artarken, ısınma yakıtındaki yükseliş yüzde 55,1’i buldu. Buna karşılık elektrik fiyatları yüzde 4,5, doğalgaz yüzde 3, bölgesel ısıtma maliyetleri ise yüzde 1,1 geriledi.

'TÜKETİCİ BÜTÇESİ DOĞRUDAN ETKİLENİYOR'

Destatis Başkanı Ruth Brand, enerji maliyetlerindeki artışın genel enflasyonu üst üste ikinci ayda da yukarı taşıdığını belirtti. Brand, özellikle akaryakıt fiyatları üzerindeki baskının hane halkı bütçelerinde doğrudan hissedildiğini söyledi.

GIDADA TABLO DAHA DENGELİ

Gıda fiyatları nisanda yüzde 1,2 artarak genel enflasyonun altında kaldı. Şeker, reçel ve bal ürünlerinde yüzde 6,6’lık artış görülürken; balık, et ürünleri ve meyvede fiyatlar yüzde 3,6-3,7 aralığında yükseldi. Öte yandan tereyağı yüzde 25,4, patates yüzde 14,4 ve zeytinyağı yüzde 8,9 ucuzladı. Bu düşüşler, gıda enflasyonundaki baskıyı bir miktar dengeledi.

ŞİRKETLER ZAM HAZIRLIĞINDA

Hizmet sektöründe maliyetler yıllık yüzde 2,8 arttı. Sosyal tesis hizmetlerinde yüzde 6,8, yolcu taşımacılığında ise yüzde 6,2’lik artış dikkat çekti. Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 2,3 oldu. Ekonomistlere göre artan fiyat baskısı, zaten durgun seyreden Alman ekonomisinin üzerindeki yükü biraz daha artırabilir. Ifo’nun nisan ayı Fiyat Beklentileri Endeksi de bu tabloyu destekliyor. Endeks, 31,6 puanla Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, Orta Doğu’daki gerilimin Alman ekonomisinde iz bıraktığını belirterek şirketlerin artan enerji maliyetlerini giderek daha fazla müşterilerine yansıtmaya hazırlandığını ifade etti.