Almanya’da işsizlik oranı sabit kaldı, işsiz sayısı arttı

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkenin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Almanya Federal İş Ajansı’nın (BA) açıkladığı verilere göre, nisan ayında yüzde 6,3 olan işsizlik oranı mayısta da aynı seviyede kaldı. Bu durum, piyasa beklentileriyle paralel bir görünüm sergiledi.



İŞSİZ SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Ancak işsiz sayısında artış dikkat çekti. Mayıs ayında Almanya’da işsiz sayısı bir önceki aya göre 34 bin kişi artarak 2 milyon 960 bine ulaştı. Ekonomik durgunluk ve küresel belirsizlikler, iş gücü piyasasında istikrarı zorlaştırmaya devam ediyor.