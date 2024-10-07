Almanya'da sıkıntı derinleşiyor! Ocak ayından bu yana fabrika siparişlerinde en sert düşüş

07 Ekim 2024 11:52 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 12:00

Almanya'da imalat siparişleri Ağustos ayında beklenenden daha fazla düştü ve toparlanma belirtisi göstermeyen sektörde daha fazla karamsarlık oluşturdu. Özellikle otomotiv sektöründe yavaşlama daha da belirginleşti.

Almanya'daki fabrikalar Ağustos ayında yeni siparişlerde son yedi ayın en sert düşüşünü kaydetti. Ulusal istatistik ajansı Destatis, Pazartesi günü gelen siparişlerin Ağustos ayında %5,8 düştüğünü ve bunun da yıl bazında %3,9 düşüşe neden olduğunu aktardı.

ALMANYA'DA ENDİŞE VERİCİ YAVAŞLAMA

Avrupa'nın en büyük imalat sektöründe endişe verici bir yavaşlama kaydedildi. Fabrika siparişleri Ağustos ayında %5,8 düştü. ve yıl bazında %3,9 düşüşe neden oldu. Analistler %1,9'luk bir düşüş bekliyordu.

Kurum, zayıf sonucun bir kısmının, bir önceki ayda uçak, tren ve askeri araçlar gibi kategorilerde çok sayıda büyük sipariş olmasıyla açıklanabileceğini söyledi. Bunlar kalemler hariç siparişler yalnızca yüzde 3,4 geriledi.

İMALAT SEKTÖRÜ BÜYÜK YARA ALDI

Yüksek enerji fiyatları ve yurt dışından (çoğunlukla Çin) artan rekabetin birleşimi ülkenin imalat sektörünü etkiledi. S&P Global tarafından derlenen sektörel satın alma yöneticileri endeksi iki yıldan uzun süredir negatif bölgede yer aldı.

Yavaşlama özellikle otomotiv sektöründe keskin olarak hissedildi. 2024'ün yarısında otomobil satışları yıllık bazda %4,7 düştü.

Cuma günü, Avrupa Birliği başkentleri, Çin sübvansiyonlarına karşı koymak ve kendi geride kalan endüstrisini korumak amacıyla Made-in-China elektrikli araçlara vergi koyma yönünde oy kullandı. Çin'i en büyük ihracat noktalarından biri olarak sayan Almanya ise karşı oy kullandı.

Üretimin genel Alman çıktısındaki yüksek payı, ekonominin bu yıl üst üste ikinci kez daralmasının muhtemel olduğunu gösterdi. Ülkenin önde gelen beş düşünce kuruluşunun ortak raporu, 2024'te yüzde 0,1 küçülme olacağı ve ardından sonraki iki yılda büyümeye döneceği yönünde.