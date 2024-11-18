Almanya'da tam 1.3 milyon açık var! Daha fazla çalışma vizesine onay verecek

18 Kasım 2024 16:00 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:10

Almanya kronik işgücü açığı ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve şu anda yaklaşık 1.34 milyon iş yeri boş durumda. Almanya hükümeti pazar günü yaptığı açıklamada, işgücü piyasasını canlandırmak için göç kurallarının hafifletilmesinden bir yıl sonra, Almanya tarafından verilen vasıflı işçi vizelerinin sayısının 2024 yılında geçen yıla göre yüzde 10 artacağını söyledi.

Almanya​'da eğitim​ görmek, burada mesleki eğitim almak ya da yabancı diplomaların tanınması için verilen vizelere büyük ilgi devam ediyor. Alman hükümetinin üç bakanlığından yapılan ortak açıklamada, yıl sonuna kadar yaklaşık 200.000 profesyonel vizenin verilmiş olacağı belirtildi. Bu oran 2023 yılına kıyasla yüzde 10'un üzerinde bir artışı temsil ediyor.

ALMANYA'DA REFORMLAR SONUÇ VERDİ

Almanya geçen yıl, Kanada' dan esinlendiği profesyonellerin ve üniversite mezunlarının ülkeye girişini, eğitim almasını ve iş aramasını kolaylaştıran Fırsat Kartı olarak bilinen puana dayalı bir sistemi benimsemişti.

Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen vasıflı işçiler artık nitelikleri tanınmadan Almanya'ya giriş yapabilecekler. AB üyesi olmayan ülkelerden gelen öğrencilere verilen vize sayısı yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Mesleki eğitim görenler için bu artış daha da sert oldu. Yaklaşık üçte iki oranında yabancı mesleki niteliklerinin tanınmasını isteyenlerin sayısı neredeyse yarı yarıya arttı.

FIRSAT KARTI NASIL İŞLİYOR?

Bir kişinin Fırsat Kartına uygun olup olmadığını belirlemek için niteliklere, bilgiye ve deneyime dayalı bir puan sistemi kullanılıyor.

İşçi açığı bulunan meslekler, yabancı niteliklerin kısmen tanınması, yaş, Almanca ve İngilizce dil becerileri ve Almanya'yla daha önce bir bağlantıya sahip olma gibi unsurlar için ekstra puanlar söz konusu.

Başvuranlar, kaldıkları süre boyunca aylık yaklaşık 1.000 euro (1.050 dolar/36.255,98 Türk Lirası ) tutarında bir fon göstermek zorunda.

ALMAN HALKI FAZLA GÖÇMENİ ENTEGRE ETMEKTE ZORLANIYOR

Almanya son beş yılda yaklaşık 1.6 milyon kişiye iş imkanı verdi ve bunların yüzde 89'u yabancılar tarafından alındı. Ancak göç konusu gündemdeki yerini korurken, eleştirmenler ülkenin 2015/6 yıllarında dönemin Başbakanı Angela Merkel tarafından kabul edilen ve çoğu Suriye'deki iç savaştan kaçan bir milyondan fazla göçmeni entegre etmekte zorlandığından şikayet ediyor.

Ukrayna'da 2022'nin başlarında tam ölçekli savaşın başlamasından bu yana Almanya'ya başka bir göç dalgası da ulaştı. Şu anda ülke genelinde yaklaşık yüzde 19 destek alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Şubat ayında yapılması planlanan erken seçimlerde göçü engellemeye odaklanarak oylarını arttırmayı umuyor.