Almanya'da uçak bileti vergilerine zam! Artış Türkiye'ye uçuşlarına da yansıyacak

28 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:33

Almanya’da uçak bileti vergilerine zam geldi. 1 Mayıs'tan itibaren tüm uçuşlara uygulanacak zamdan Türkiye yolcuları da etkilenecek. Bilet zammı, Almanya'dan kalkış yapan uçaklar için geçerli olacak.

Almanya hükümeti, bütçedeki milyarlarca euroluk açığı kapatmak zam kararını aldı.

BİLET VERGİSİ DESTİNASYONA GÖRE DEĞİŞİYOR

Almanya'da yeni zamla birlikte bilet vergisi, destinasyonun hangi sınıfta yer aldığına bağlı olarak bilet başına 15,53 euro ile 70,83 euro arasında değişecek. Bu miktar şimdiye kadar 12,48 euro ile 56,91 euro arasındaydı. Böylece 2020 yılındaki yüksek zammın ardından bilet vergisine yüzde 22,5 ila yüzde 24,5 oranında yeniden zam yapılmış oluyor.

TÜRKİYE’YE UÇAK BİLETİNDE 15,53 EURO ALINACAK

Almanya'da bilet vergisi, destinasyonun uzaklığına göre üç kategoriye farklı şekilde uygulanıyor. Türkiye, AB ülkeleri, Rusya ve Cezayir ile birlikte en düşük vergili sınıfta yer alıyor. Bu kategoride zamla birlikte bilet başına 15,53 euro vergi alınacak. Çok sayıda Afrika ve Asya ülkesinin yer aldığı, 6 bin kilometreye kadar olan uzaklıktaki ikinci kategoride bilet vergisi 39,34 euroya yükseliyor. Çin ve ABD gibi daha uzak mesafedeki ülkelere uçuşlarda ise bilet vergisi 70,83 euroya yükselecek.

2 KATTAN FAZLA ZAM YAPILMIŞ OLACAK

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa uçuşlarına uygulanan bilet vergisi, yapılan son zamla birlikte, 2019 yılına göre iki kattan fazla artmış olacak. AB'ye üye 27 ülke arasında sadece 9'unda bilet vergisi uygulaması var. Almanya ise en yüksek vergileri uygulayan ülkeler arasında.

Vergi zammının uçak bilet fiyatlarına yansımasında havayolu şirketleri arasındaki rekabet durumunun etkili olması bekleniyor. Destinasyona tek bir havayolu şirketinin uçması durumunda zammın bilet fiyatlarına tamamen yansıması olasılığının yükseleceğine dikkat çekiliyor.

ŞİRKETLER YOLCUDAN EK PARA İSTEYEBİLECEK Mİ?

Vergi zammına zemin hazırlayan yasa 27 Mart'ta yürürlüğe girmişti. Bilet vergisi zammı ise 1 Mayıs'tan itibaren geçerli. Peki 1 Mayıs'tan itibaren uçuşu bulunan ancak biletini aylar öncesinden alanların durumu ne olacak? Bazı havayolları şirketlerinin müşterilerinden bilet vergi zammını talep ettikleri, aksi takdirde bileti iade ederek parayı geri alma seçeneği sundukları biliniyor.

Alman Havacılık Birliği (VDL), bu konuda salt uçak biletiyle, konaklama gibi ek hizmetleri de içeren paket tatiller arasında farklılık olduğuna işaret ediyor. VDL'den yapılan açıklamada, havayolu şirketlerinin sadece uçuş bileti almış müşterilerden bilet zammını talep etmesinin hukuki dayanağının bulunmadığı bildirildi. Alman havayolları şirketi Lufthansa, erken alınan biletlerde vergi zammını kendisinin karşıladığını açıklamıştı. Paket tatillerde ise acentelerin belirli koşullar altında ek zammı müşterilerden isteyebileceği belirtiliyor. Ancak bunun için yapılan anlaşmada bu yönde bir ibare bulunması gerektiğine işaret ediliyor.

TURİZMCİLER VE HAVAYOLU ŞİRKETLERİ TEPKİLİ

Turizm acenteleri ve havayolu şirketleri, vergi zammının kendilerine milyonlarca euroluk ek mali yük oluşturacağından ve uzun vadeli olumsuz etkisinden endişe ediyor. Müşteriler de vergi zammının uçak biletlerine yansımasından endişeli.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, acentelerin ek miktarı kendilerinin karşıladığını belirterek "Daha ana sezon başlamadan 1 Mayıs gibi kısa vadeli açıklanan bir zam, hesaplamalarımıza göre seyahat acentelerine yaklaşık 21 milyon euroluk ek yük getirecek" dedi. Fiebig, paket tatillerde sonradan zam yapılmasının mümkün olmadığına işaret ederek yapılan zammın müşterilerin üzerine yüklenemeyeceğini kaydetti.

Siyasetin aldığı kararlarla seyahatin giderek daha pahalı hale geldiği eleştirisinde bulunan Fieber, "Enflasyon ve artan enerji fiyatları nedeniyle tatillerde zaten fiyat artışları oldu. Siyasi karar alıcılar ek zamlarla seyahat etmeyi daha da pahalılaştırmaya devam ediyor" dedi.

2011 yılında Angela Merkel başkanlığındaki hükümet tarafından yürürlüğe sokulan uçak bileti vergisi, 2022 yılında devlet kasasına yaklaşık 1,2 milyar euro getirdi. Yapılan son zamla bu yılki bilet vergisi gelirinin 400 milyon euro artması bekleniyor. Hükümet, sonraki yıllar içinse bilet vergisinden yılda 580 milyon euro ek gelir bekliyor.