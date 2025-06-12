Almanya'nın büyüme tahmini yükseltildi

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Almanya ekonomisine ilişkin ilkbaharda paylaştığı 2025-2026'yı kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı. Ifo’nun tahmini gerçekleşirse, Alman ekonomisinde iki yıl art arda yaşanan düşüşün ardından ilk büyüme olacak.

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekonominin yıl başında beklenenden iyi performans göstermesi üzerine 2025 büyüme tahminini yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e yükseltti. 2026 için büyüme öngörüsü de yüzde 0,8’den yüzde 1,6’ya çıkarıldı. Bu, iki yıl süren daralmanın ardından ekonomide toparlanma anlamına geliyor.

Ifo ayrıca, enflasyonun 2024'te yüzde 2,1, 2026’da ise yüzde 2 ile Avrupa Merkez Bankası’nın hedefi içinde kalacağını öngördü. İşsizlik oranının ise kademeli şekilde artarak bu yıl yüzde 6,3’e çıkması, 2026’da yüzde 6,1’e gerilemesi bekleniyor.

CARİ FAZLADA DALGALANMA BEKLENİYOR

Bütçe açığı ve cari fazla rakamlarında dalgalanma öngören Ifo, büyüme tahminindeki iyileşmeyi 500 milyar avroluk yeni hükümet yatırım paketi ve vergi indirimlerine bağladı. ABD ile süregelen ticaret gerilimleri ise büyüme için risk unsuru olmaya devam ediyor. Ifo, Trump’ın ithalat tarifelerinin Alman büyümesini 2026’da yüzde 0,3 puan azaltabileceğini belirtti.

Benzer şekilde Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) de 2025 büyüme tahminini yüzde 0’dan yüzde 0,3’e yükseltti. IfW uzmanları, toparlanmanın iç talepten kaynaklandığını ve dış ticaretteki risklerin sürdüğünü vurguladı. Almanya ekonomisi, 2024’te yüzde 0,2 daralmış ve imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını korumuştu.